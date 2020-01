Ils parviennent à photographier une tigresse marchant avec leurs 5 chiots dans une forêt indienne

En tant que film, c’était la photo publiée sur les réseaux sociaux par Parveen Kaswan, un employé du service forestier indien, où l’on apprécie la promenade à travers la forêt d’une belle famille de tigres.

«C’est une image magique. Comptez les chiots de cette tigresse. Je sais pour une raison combien peu de gens seront ravis après avoir vu cela. Les efforts aident cette espèce à se remettre de l’extinction. » – Parveen ajouté dans le post.

Selon Parveen, qui est également membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature, les tigres sont l’un des animaux les plus vulnérables pour devenir des espèces en voie de disparition, en particulier en raison de leur chasse interdite, pour obtenir leur peau.

L’Inde abrite 70% de la population restante de tigres dans le monde et est l’un des pays les plus sûrs pour leurs soins et leur protection.

Alors cette photo étonnante nous rend un peu de foi quand on voit la tigresse avec ses cinq chiots se promener tranquillement dans l’une des plus belles forêts de l’Inde.

