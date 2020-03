Ils plantent des milliers de tournesols pour protéger les abeilles à Oaxaca, au Mexique.

Un nouvel espoir pour la protection des abeilles est né à Oaxaca, et c’est qu’un espace sûr a récemment été créé pour eux avec la plantation de plus de 200.000 milliers de tournesols qui favoriseront un environnement sain pour leur pollinisation.

Malgré le fait que les abeilles aient été nommées l’être vivant le plus important de la planète, elles sont actuellement en danger d’extinction. Cependant, et pour la bonne chance de notre écosystème, il y a encore de bonnes personnes qui cherchent à protéger l’environnement et les soins aux animaux, quelles que soient les espèces en question.

Maintenant, cet insecte pourra avoir une meilleure survie et une meilleure espérance de vie, grâce à un sanctuaire de tournesol à Oaxaca, dans lequel 3 hectares de terrain du Centre de validation et de transfert de technologie rurale ont été recouverts de cette belle fleur.

Le projet a commencé comme un test pilote en 2019 où plusieurs agriculteurs de la Río Verde Agroenterprise Integrating Society se sont organisés pour créer la State Sunflower Fair, qui était destinée à fournir à ses participants une expérience inégalée avec la nature.

En conséquence, le concept du sanctuaire a été développé afin de renseigner sur les qualités des tournesols et surtout, souligner l’importance d’avoir des environnements sûrs pour les soins des abeilles.

Ce nouveau sanctuaire est devenu un lieu essentiel pour le processus de pollinisation des abeilles, en plus du fait que sa protection et sa production de miel devraient commencer à régulariser l’équilibre de l’écosystème, car ce type de culture crée une résistance au changement climatique en utilisant techniques telles que l’entrelacement, l’égouttement et la rotation.

Si vous voulez visiter la récolte, vous pouvez le faire fin mars, où en plus d’apprendre, vous pouvez acheter des fleurs et ainsi soutenir le sanctuaire, et donc le soin des abeilles.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: