Ils pleurent la mort du coronavirus du médecin qui a sauvé les Siamois unis par la tête

Le monde de la science et de la santé est en deuil après l’annonce du décès du Dr James T. Doodrich, l’un des neurochirurgiens pédiatriques les plus renommés au monde pour sa grande intelligence et sa carrière.

Plus tôt cette semaine et à seulement 73 ans, Doodrich a perdu la vie après avoir eu des complications respiratoires liées aux symptômes du coronavirus.

Sa mort a eu un grand impact parmi différents professionnels de la santé, car il était sans aucun doute l’un des meilleurs neurochirurgiens.

Sa plus grande réussite a été de sauver la vie des frères McDonald, deux petits jumeaux siamois qui étaient nés unis par la couronne de sa tête et qui partageaient également des tissus cérébraux. Pour s’assurer que les deux ont survécu à cette séparation, le Dr Doodrich a cartographié l’anatomie des enfants avec la technologie et l’impression 3D afin d’effectuer l’opération.

L’opération a duré environ 27 heures et au moins 40 médecins et infirmières ont aidé le médecin, qui a dirigé l’opération.

Malheureusement, même avec toutes les vies que le médecin a sauvées, personne n’a pu sauver la sienne, faisant de lui l’une des milliers de victimes qui ont perdu la vie dans le monde à cause de COVID-19.

Le Dr Doodrich est décédé à l’hôpital pour enfants du Centre médical Montefiore, où il a pratiqué pendant de nombreuses années. Sans aucun doute, sa mémoire sera honorée et rappelée par toutes les personnes qui ont eu l’occasion de rencontrer ce grand exemple d’un être humain.

«Le Dr Goodrich était une icône de notre institution et il nous manquera beaucoup. Son expérience et ses capacités n’ont été surpassées que par son cœur et son attitude. » – a commenté le Dr Philip O. Ozuah, PDG de Motefiore Medicine.

Que ce grand héros repose en paix.