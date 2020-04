Ils pleurent la mort du coronavirus d’une jeune infirmière qui s’occupait d’enfants atteints de cancer.

Le personnel médical est en grand danger

Le Royaume-Uni commence lentement à voir une courbe de contagion croissante rapidement. À ce jour, ce chiffre a déjà atteint 61 000 infections et plus de 7 000 décès. Plusieurs de ces décès ils appartiennent au personnel médical exposé au virus.

Une personne qui se joint à ces événements malheureux est Rebecca Mark, 29 ans. Elle a travaillé comme infirmière au Royal Victoria Infirmary de Newcastle. Perdu la bataille contre le coronavirus en ne surmontant pas les complications de votre système respiratoire.

Sa meilleure amie a fait un post sur les réseaux sociaux révélant la douleur qu’elle ressent en la perdant.

«Becca était l’une des meilleures amies que j’aie jamais eues. C’était une grande amie dévouée, une infirmière incroyable et une personne imparfaite qui n’avait aucune excuse: elle était la plus sujette à un incident, têtue, avec une phrase étrange et une blague idiote pour chaque occasion. “ Sarah Bredin-Kemp a compté.



Elle a partagé que son amie a toujours accepté de sortir avec elle, qu’elle ne pouvait pas cacher ses émotions et était toujours ouverte à de nouvelles expériences. Une femme pleine de vie.

“C’était une personne qui gardait un esprit heureux, aimait la musique ringarde, la télévision et avait un rejet inexplicable des petits insectes.”

«Elle était honnête, chaleureuse et charismatique. Il a travaillé dur et a rendu sa famille fière chaque jour. “ Ajout de son amie.

Un de ses collègues a ajouté dans la publication e Sarah que «Aujourd’hui, l’hôpital a perdu une infirmière absolument incroyable et magnifique, mes collègues et moi avons perdu un grand ami. À tout juste 29 ans, il avait une vie entière devant lui. »

Becca a été reconnue pour s’occuper des enfants atteints de cancer parce qu’elle savait parfaitement à quel point cette maladie était agressive. Sa fille de 13 ans avait un cancer et grâce aux chimiothérapies, elle a réussi à le vaincre.

“Elle était charmante, elle faisait toujours sourire les enfants même dans les moments les plus terrifiants, le paradis vient de gagner un vrai ange”, raconte la mère de Sarah.

Le coronavirus poursuit son chemin sans relâche, laissant un vide dans de nombreuses familles. Partagez cette malheureuse nouvelle en signe de respect pour elle et ses proches.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: