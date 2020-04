Ils pleurent la mort d’une infirmière qui a combattu jusqu’au dernier souffle contre le virus

Le personnel médical est la première ligne de défense que nous avons

Chaque jour, les cas de contagion parmi le personnel médical mondial augmentent. Avec plus de 1,5 million de cas confirmés de coronavirus, le nombre ne cesse de croître, et malheureusement les morts non plus.

Araceli Buendia rejoint ces tristes cas. La Latina de 63 ans vivait à Pembroke Pines, Floride et elle a consacré plus de 30 ans à sa vie d’infirmière.

Une partie de son temps a été consacrée à la préparation de nouvelles générations d’infirmières au Jackson Memorial Hospital.

Sa vocation a été démontrée lorsque la pandémie COVID-19 a atteint son pays, se livrant à son travail jusqu’à son dernier souffle.

Samedi dernier, le Jackson Hospital a annoncé le décès de l’infirmière la plus admirable de son établissement en raison de complications de la maladie.

“Notre famille pleure la perte de l’infirmière Araceli Buendia Llagan, qui est récemment décédé des complications de COVID-19 », a déclaré un porte-parole de l’institution dans un communiqué.

Araceli est devenue le deuxième travailleur médical à lui donner la vie à cause du coronavirus et également dans le second pour tester positif à l’hôpital où il travaillait.

L’autre infirmière, nommée Herine Baron, a été testée positive pour son coronavirus, tout comme son fils de 7 mois. Herine est isolée et donne des informations sur son évolution sur sa chaîne YouTube.

Pour l’hôpital Jackson, son personnel de santé est le véritable héros qui risque sa vie pour les autres.

“Alors que nous luttons contre cette crise mondiale de la santé, les infirmières, les sauveteurs et le personnel médical en tout le monde sert sur les lignes de front. Ces professionnels de la santé, comme Araceli, sont les vrais héros, et nous les applaudissons tous », a déclaré le communiqué de Jackson.

Partagez cette note en signe de respect pour tous les médecins qui risquent leur vie pour défendre la vie des autres aux prises avec le coronavirus.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: