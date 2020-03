Ils prévoient d’annuler le Festival de Cannes en raison d’un coronavirus

Europa Press

Madrid Le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, a déclaré que la 73e édition de l’événement, prévue du 12 au 23 mai, serait annulée si la situation des coronavirus ne s’améliore pas en France et dans les pays limitrophes. Cependant, Lescure est “raisonnablement optimiste” et espère que la situation ne dégénérera pas, at-il déclaré au journal Le Figaro. Le nombre de personnes infectées dans le pays a dépassé 1 700 cas et ce nombre devrait continuer d’augmenter. S’il n’y a pas de changement, le festival annoncera le 16 avril les films qui feront partie de la sélection officielle.

