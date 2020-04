Ils proposent des mesures pour sauver les entreprises et les emplois

Mexico.- Les sénateurs du PAN ont appelé le parti majoritaire au Congrès de l’Union, Morena, à prendre des mesures qui aident non seulement les bénéficiaires des programmes sociaux du gouvernement fédéral, mais aussi les entreprises dans le but de ne pas faire faillite avec le les mesures prises dans le cadre de l’éventualité du COVID-19, et le plus grand nombre possible d’emplois peuvent être préservés.

Le groupe parlementaire PAN a proposé d’approuver un revenu universel de base universel »de 3 mille 207 pesos par mois, étant donné le danger de perdre plus de 1 million 800 000 emplois pendant l’urgence sanitaire due à Covid-19.

Ce soutien, a expliqué la sénatrice Guadalupe Saldaña Cisneros, serait fourni mensuellement aux travailleurs qui se retrouvent au chômage et aux travailleurs informels dont les revenus sont affectés par la pandémie.

À travers une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel du groupe parlementaire PAN au Sénat, le législateur a souligné la nécessité de fournir aux microentreprises une aide économique et un moratoire fiscal pour maintenir l’emploi de leurs travailleurs.

Les législateurs du PAN ont réitéré que face à la grave crise qui devait être minimisée, il est urgent d’appliquer d’autres mesures en plus de celles annoncées, pour faire face à l’urgence sanitaire et économique due à la pandémie COVID-19.

Le caucus PAN a appelé le gouvernement fédéral à aider les entrepreneurs à conserver leur emploi dans leur entreprise, à imposer un moratoire fiscal et à octroyer 27 500 pesos aux micro-entreprises pour faire face au paiement des salaires.

Pour sa part, la coordinatrice du PT au Sénat, Geovanna Bañuelos de la Torre, avant la déclaration d’une urgence sanitaire nationale, émise par le Conseil général de la santé (CSG), a proposé de mettre en œuvre une série de mesures au profit de l’économie familiale pendant la contingence.

Le législateur a estimé que la suspension immédiate des activités non essentielles est opportune, mais de nombreuses entreprises, grandes et petites, seront gravement touchées par l’impact de la paralysie des activités économiques, et certaines ne reviendront pas pour fournir des services au public, ce qui entraînerait des niveaux élevés de le chômage.

Les conséquences économiques de la pandémie, a-t-il souligné, sont un premier effet des mesures nécessaires de distanciation sociale qu’il est urgent de prendre pour stopper l’avancée rapide de cette maladie et éviter l’effondrement du système de santé publique.

Pour cette raison, il a proposé un point d’accord pour que le service de l’administration fiscale reporte la présentation de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu, ainsi que son paiement, pendant que l’épidémie dans le pays est résolue.

Il a également proposé de faire appel à l’Institut du Fonds national du logement pour les travailleurs (INFONAVIT) et au Fonds du logement de l’Institut de la sécurité et des services sociaux des travailleurs de l’État (FOVISSSTE), pour restructurer le paiement des crédits hypothèque.

De même, la Commission fédérale de l’électricité et les réseaux d’aqueduc des communes et des entités fédérales, pour reporter la collecte des services et non pour suspendre l’approvisionnement.

Le sénateur a invité l’Association des banques du Mexique à coordonner avec les institutions bancaires pour reporter la collecte des crédits, ainsi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à coordonner avec les chambres d’affaires pour éviter le licenciement massif de personnes les travailleurs.

Il a suggéré que les gouvernements des entités fédérales soient instamment priés afin qu’au profit de l’économie familiale, ils évaluent le report du paiement des taxes locales correspondantes et que le Parquet fédéral procède aux vérifications nécessaires pour éviter les abus. dans les prix et la fourniture de biens et services.

Les mesures proposées par les législateurs visent à contenir les impacts négatifs sur l’économie et à créer des conditions positives pour la réactivation économique dans un avenir proche.