Ils proposent que tous les films étrangers doublent

Proposition du député Martí Batres de Morena une réforme pour que tous les films en langues étrangères aient leur propre doublage en espagnol, et même avec leur version en langues indigènes. Cette loi survient en réponse à la guilde de doublage mexicaine qui a longtemps exigé que son importance soit reconnue dans l’industrie cinématographique. Selon le sénateur de Morena, cette réforme de la loi fédérale sur la cinématographie bénéficiera aux travailleurs de l’industrie du doublage mexicaine.

Nous recommandons également: The Korean Film Archive publie plus de 200 films en ligne

Dans son amendement aux articles 8, 10, 23 et 42, section V de la loi fédérale sur la cinématographie, le sénateur Martí Batres propose que tous les films trouvés en langues étrangères aient leur propre version en espagnol et, dans certains cas, que avoir une version dans les langues indigènes de la région où il est projeté.

Avec cette réforme, tous les films étrangers qui ne sont pas en espagnol devraient être doublés dans notre langue, mais Cela ne signifie pas qu’ils ne seront plus projetés dans leur langue d’origine. La seule chose qui stipule la réforme est que les films doivent être doublés par la loi en espagnol, mais ils continueront à être projetés dans leur langue maternelle. Ceci au bénéfice “du libre choix des spectateurs”.

Vous pouvez voir ici l’amendement à l’article 8 de la loi fédérale sur la cinématographie:

Article 8 en vigueur: «Les films seront présentés au public dans leur version originale et, le cas échéant, sous-titrés en espagnol, dans les conditions fixées par le Règlement. Ceux classés pour les enfants et les documentaires éducatifs peuvent être montrés doublés en espagnol. »

Article 8 proposé: «Les films seront présentés au public dans leur version originale et, le cas échéant, sous-titrés en espagnol, dans les conditions fixées par le Règlement. Les films dont la langue originale est différente de l’espagnol doivent avoir une version doublée qui restera dans le même nombre de salles, dans chaque complexe, et en même temps que la version en langue originale, en respectant les pourcentages de la durée totale d’exposition stipulée dans le Article 19 de la présente loi.

Dans au moins un horaire quotidien par chambre, en outre, une version doublée de la langue indigène prédominante dans la région doit être proposée. Dans le cas des films dont la langue d’origine est l’espagnol, une version doublée vers la langue indigène prédominante de la région doit également être proposée au moins une grille par salle. »

Martí Batres dit que cette réforme bénéficiera à 10 000 travailleurs de l’industrie du doublage au Mexique, il prévoit donc de proposer d’autres réformes et articles à la loi fédérale sur le droit d’auteur, la loi fédérale du travail, la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion et la loi Général de la Culture et des Droits Culturels.

.