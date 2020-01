Ils proposent qu’il soit nécessaire de planter un arbre pour obtenir leur diplôme de l’école ou de l’université

Dans le département de Boyacá, en Colombie, il y a un jeune député de nom Hugo Rosas qui vise à collaborer avec l’environnement et à contrebalancer légèrement la grande dévastation des ressources naturelles. La vérité est très prometteuse que les jeunes prennent ces situations très au sérieux et pensent sérieusement à contribuer à cette situation de plus en plus grave.

L’idée de ce député est de promouvoir la protection de l’environnement au sein de son département, notamment au sein des établissements d’enseignement. L’objectif est que chaque jeune élève un arbre lorsqu’il termine ses études, qu’il soit d’âge préscolaire, c’est-à-dire qu’il souhaite couvrir tous les niveaux d’enseignement. Il veut que chacun s’implique et prenne la responsabilité de maintenir un monde meilleur.

Elle est également en faveur de la protection de l’environnement, en évitant l’utilisation de plastique, ainsi que d’autres matériaux nocifs pour la terre. Il est sûr que si, à l’école, les jeunes sont incités à l’amour et au respect de la nature, ils deviendront des citoyens de la nature plus responsables et plus respectueux. C’est pourquoi il souhaite que les Projets Environnementaux Scolaires, PRAE, soient consolidés.

Partagez si vous êtes en faveur de la mise en œuvre de cette initiative dans votre pays.

