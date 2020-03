Ils protègent le soutien des travailleurs “à jour”

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a affirmé que le Mexique n’emprunterait pas avec des prêts internationaux pour libérer l’urgence due à la pandémie de Covid-19.

«Nous avons une solidité financière; la collecte des impôts est plus élevée que l’année dernière, il ne sera pas autorisé à éluder les impôts ou la corruption ».

Après avoir pris connaissance d’un rapport sur la reprise fiscale par le biais des douanes, López Obrador a déclaré qu’au Mexique, la crise sanitaire due à Covid-19 sera confrontée à une plus grande intégrité, car il existe des finances saines et une stratégie dans laquelle elle est d’abord protégée. l’économie populaire, “c’est-à-dire que les plus pauvres sont protégés”.

«C’est pourquoi des programmes sociaux seront appliqués pour aider les plus faibles, ceux qui sont à jour. A ceux qui doivent sortir dans la rue pour gagner leur vie, car les législateurs pourront rester chez eux, car en tout cas ils vont déposer leur salaire, tout comme les fonctionnaires. »

Aux questions des journalistes lors de la conférence de presse au Palais national, López Obrador a déclaré que pour faire face correctement à la crise sanitaire posée par Covid-19 au Mexique, «nous avons des réserves, des économies, nous pouvons financer notre développement et protéger les faibles, ainsi comme les pauvres de notre pays “, a-t-il dit.

Le chef de l’exécutif a assuré qu’au Mexique “nous allons nous protéger et pour cela les programmes sociaux seront protégés, ce qui aidera des millions de personnes qui en ont le moins”.

Il a réitéré que le gouvernement resserrera encore plus la ceinture et non le peuple. En plus de cela, la lutte contre la corruption sera encore plus rigoureuse et approfondira l’austérité républicaine du gouvernement fédéral en faveur des pauvres.

En ce sens, a-t-il dit, il doit y avoir une obéissance totale à la loi républicaine sur l’austérité et aucun gaspillage de budget ne sera toléré.

Le président López Obrador a indiqué que les recettes de l’étranger ou les mauvaises habitudes du passé ne seront pas suivies, car en cas d’urgence, la dette à l’étranger a toujours été utilisée.

Il a exprimé l’importance de disposer d’un gouvernement austère qui n’autorise pas la corruption, car dans le passé, cette pandémie aurait été utilisée pour emprunter, endetter le pays, augmenter les impôts, en créer de nouveaux et profiter du malheur pour nuire à la population. .

Dans le cadre de ce plan général de relance de l’économie populaire, il a également été décidé de ne pas augmenter le prix des carburants et des progrès sont même en cours dans la réhabilitation des six raffineries que les gouvernements précédents ont laissées à 30% de leur capacité.

