Ils publient le script complet de Joker et vous pouvez dissiper vos doutes

Je suis une personne aigre et je pense que Joker ne m'a pas affecté comme la plupart des gens. Je le considère comme un film dont l'approche est faible et le récit du film est très exagéré. Quoi qu'il en soit, il est toujours bon d'approcher les livrets pour comprendre certains angles morts dans les films. Maintenant Todd Phillips et Scott Silver ont eu la gentillesse de publier le script du film à l'approbation des fans.

Le document est important parce que de nombreux fans ont laissé dans le doute les choses qui étaient réelles tout au long du film et les choses qu'Arthur Fleck a imaginées dans le sillage de sa folie, et le script apporte beaucoup de clarté à ce sujet parce que Il a des marques concrètes sur ce que le Joker a imaginé et ce qui est en réalité.

Par exemple, il y a une partie où l'on peut lire:

«ANGLE AT ARTHUR, applaudissant au milieu de la foule. Il est habillé de manière opulente (c'est la version fantaisie d'Arthur de lui-même). »

Et donc avec le reste du script. De plus, le film a été l'un des plus gros succès et c'est pourquoi il est bon de savoir comment ces bluckbusters sont construits avec une touche de cinéma indépendant et d'auteur.

Ci-dessous, vous pouvez lire le script complet ici.

