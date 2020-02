Ils rapportent le premier cas connu d’une personne qui urine de la bière

Une nouvelle découverte étonne les médecins de Pittsburgh, aux États-Unis. Le premier cas d’une personne vivante qui, d’une condition médicale inhabituelle, urine de l’alcool vient d’être documenté qui est fait dans votre vessie en raison de la fermentation de levure.

Nous recommandons également: Les chercheurs éliminent le VIH du génome des animaux vivants pour la première fois

La condition, qui les chercheurs proposent d’appeler le syndrome de fermentation de la vessie ou syndrome urinaire d’auto-brasserieIl est similaire à une autre condition tout aussi étrange, le syndrome de l’auto-brasserie, où simplement en mangeant des glucides, vous pouvez vous enivrer, même sans consommer d’alcool.

Le cas a été recueilli dans les Annals of Internal Medicine et explique que la patiente a visité l’hôpital presbytérien du centre médical de l’Université de Pittsburgh pour être placée sur une liste d’attente de transplantation hépatique, et les médecins soupçonnaient précédemment que ses problèmes étaient dus à la dépendance à l’alcool, car des tests d’urine répétés pour détecter l’alcool ont montré des résultats positifs.

Selon le rapport de l’hôpital:

«Au départ, nos réunions étaient similaires, ce qui a amené nos médecins à croire que je cachais un trouble lié à la consommation d’alcool. Cependant, nous avons noté que les résultats des tests de plasma pour l’éthanol et les résultats des tests d’urine pour le glucuronide d’éthyle et le sulfate d’éthyle, qui sont les métabolites de l’éthanol, étaient négatifs, tandis que les résultats des tests d’urine pour l’éthanol, ils étaient positifs. “

La patiente a refusé de consommer systématiquement de l’alcool et ne semblait pas montrer de signes d’intoxication lors de sa visite à la clinique, même si son urine présentait des taux élevés d’éthanol. Les médecins ont également été surpris cQuand ils ont découvert de grandes quantités de glucose dans leur urine, une condition appelée hyperglycosurie, avec des niveaux abondants de levure naissante observés dans les échantillons d’urine.

Les médecins disent:

“Ces résultats nous ont amenés à tester si la colonisation de levure dans la vessie pouvait fermenter le sucre pour produire de l’éthanol.”

Lors du test de leur urine, l’équipe a confirmé des niveaux remarquablement élevés de production d’éthanol, suggérant que ses résultats étranges étaient dus à la fermentation du sucre de levure dans la vessie.

La levure a été identifiée comme Candida glabrata, un type de levure naturelle présente dans le corps et il est lié à la levure de bière, mais ce n’est normalement pas découvert en une telle abondance.

Malheureusement, les efforts pour éliminer les levures avec des traitements antifongiques ont échoué, peut-être en raison du diabète mal contrôlé du patient. Compte tenu de la situation apparemment unique des femmes, les médecins disent qu’il a été reconsidéré pour une transplantation hépatique, bien que son rapport ne précise pas ce qu’elle était finalement.

.