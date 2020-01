Ils rapportent qu’ils guérissent le premier patient coronavirus en Chine

Bonne nouvelle pour tout le monde, les autorités chinoises ont annoncé que le premier patient traité par le célèbre coronavirus, qui avait ravagé le monde entier, a été traité et libéré après guérison complète. Cela a été annoncé par le journal asiatique Bejing Daily.

Nous recommandons également: Qu’est-ce qu’un coronavirus? Comment se propage-t-il, qu’est-ce que c’est et comment l’éviter

La patiente était une femme de 56 ans identifiée par le nom de Che qui a montré une amélioration progressive et que, après deux analyses de sang effectuées au cours des dernières heures de ce samedi, il n’a montré aucune trace de la nouvelle souche du virus Wuhan dans son système.

Che était un résident de la ville de Wuhan – où l’épidémie a commencé – et a présenté le coronavirus le 10 janvier et a été hospitalisé deux jours plus tard dans la ville de Shanghai. Après avoir été traité pour le virus, le patient a montré une amélioration et il a été retiré de la quarantaine pour effectuer de nouveaux tests qui ont montré qu’il ne présentait plus le puissant virus.

Jusqu’au moment, le virus a fait 41 morts – la majorité des personnes de 65 ans qui ont contracté le virus – dans le pays asiatique et plus de 1 300 cas de personnes infectées.

C’est une bonne nouvelle pour tout le monde car différents pays ont présenté des cas isolés de virus et on craignait qu’il ne devienne une pandémie, mais la Commission municipale de santé de Shanghai a montré qu’elle avait trouvé un moyen d’éradiquer le virus.

.