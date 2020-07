Ils réaliseront la première foire virtuelle pour soutenir les créateurs mexicains de fanzines et de sérigraphies

Le collectif Matazanos, né dans les entrailles de Mexico, a annoncé qu’il organiserait un événement virtuel de soutien appelé Matazanos. pour soutenir les créateurs mexicains de fanzines, autocollants et sérigraphies, au milieu de la crise due à la pandémie de Covid-19.

Matazanos.Exe aura lieu le 4 juillet et commencera de 18 h 00 à 2 h 00. L’accès au salon sera gratuit, mais les personnes intéressées doivent d’abord accéder au site oxxxo.club, enregistrer leurs données et choisir un avatar pour pouvoir naviguer à travers l’événement.

«Il y aura une comparaison d’un événement avec des tables de chaque projet fanzinero invité dans lequel, si vous double-cliquez, il vous envoie sur sa page Instagram. Si quelque chose vous bat, vous le contactez directement; chaque exposant donnera sa dynamique de paiement. Il y aura de la musique live, divers djs auxquels vous pourrez donner de l’argent. Également un dôme 360 ​​avec plusieurs images des participants, un chat général et d’autres choses « , ont expliqué les organisateurs.

Certains des artistes et groupes invités qui participeront à Matazanos, par exemple Ediciones Hungary, Fabulous darks, Atopica Editorial, Chula Records, Frosh Samo, Panelismo, Rabia, Payasito ediciones, Ricos jugos, Pachiclón, Zinibooks, Fuckzines, Vegan caníbal, María Magaña, The Mollusk, Editorial Harmful Fauna, Drunken Monkey, Gibrán Turón et Jesús Benitez.