Ils recyclent unicel et le transforment en colle

Mexico.- Au Mexique, les déchets de styromousse, mieux connus sous le nom d’unicel, atteignent 125 000 tonnes par an.

Ce matériel a contribué

Important pour la crise environnementale que nous traversons actuellement car elle génère des dommages irréparables à l’environnement car, selon les experts, il faut jusqu’à 1000 ans pour se dégrader.

Avant l’alerte de contamination par les produits jetables, notamment de polystyrène expansé (unicel), c’est que les étudiants de l’Institut National Polytechnique (IPN) ont développé une machine de recyclage qui compacte, pastille et crée une colle pour papier, carton, bois et mousse.

Le prototype a été construit au Centre d’études scientifiques et technologiques «Miguel Bernard» (CECyT) 2, dans le but de répondre au besoin de recycler autant d’unicel que possible.

Selon l’Association nationale des industries du plastique (ANIPAC) et l’Association nationale de l’industrie chimique (ANIQ), les 125 mille tonnes d’unicel produites annuellement sont généralement destinées à l’industrie alimentaire, à l’emballage et à la construction.

C’est dans ce contexte que les étudiants Lorna Figueroa Ramírez, Akanne Martínez Ramírez et Jaqueline Paola Pérez Flores, ont conçu une machine d’environ un mètre de haut, dans laquelle est introduit l’unicel, qui est broyé et traité pour sa transformation en colle. .

Avec les conseils des professeurs Celia Eliza Labrada Razo et Miriam Alonso Meneses, les étudiants ont créé le prototype.

Une fois l’unicel broyé, on obtient de petits granules mélangés à de l’acétate d’éthyle et de l’acétone, battus jusqu’à obtention de la colle.

Les jeunes polytechniciens ont assuré qu’il existe une industrie naissante de recyclage unicel, qui se déroule en trois étapes de base: collecte, broyage et transformation de la matière première, mais chaque processus est effectué à différents endroits, donc son coût est élevé.

Il existe des machines de broyage qui convertissent l’unicel en granulés ou en granulés, d’autres qui génèrent le mélange et d’autres qui emballent l’unicel, cependant, il est nécessaire d’envoyer l’unicel à chaque processus, ce qui augmente le coût du recyclage, qui atteint à peine 0,01% dans le pays, a expliqué Akanne Martínez.

Ainsi, les lycéens, pour obtenir leur diplôme de Technicien en Machines à Systèmes Automatisés, ont décidé de combiner dans leur prototype les procédés de concassage, ventilation et réaction chimique en une seule machine, ce qui en raison de sa taille pourrait être très utile à la fois dans les maisons et pour une petite industrie.

Le post Ils recyclent unicel et le transforment en colle est apparu en premier sur Siete24.