Ils réglementent l’accès aux tianguis de San Juan

Mexico – Afin de ralentir autant que possible le

propagation de COVID-19 à Nezahualcóyotl, le gouvernement municipal a réduit la

l’installation, en coordination avec la mairie d’Iztapalapa, d’au moins un

15 pour cent des stands qui sont placés tous les dimanches dans le San Tianguis

Juan, ainsi que le règlement sur l’accès à celui-ci, interdisaient en outre la

vente, distribution et consommation de boissons alcoolisées dans les magasins et les voies publiques

jusqu’au 30 avril prochain, les deux actions ont rapporté le maire Juan Hugo du

Rosa García répond à la nécessité d’empêcher les foules et

prendre soin de la santé de la population.

Le président municipal a précisé que pour maintenir une distance saine

entre commerçants et citoyens, une opération conjointe a été menée pour éviter

permettre l’installation de stands qui n’offrent pas de produits de première classe

besoin dans le San Juan tianguis, qui est considéré comme l’un des plus

les grands de toute l’Amérique latine et il est installé le dimanche sur l’avenue

Texcoco entre Periférico Oriente (Calle 7) et Adolfo López Mateos, à proximité

à la frontière entre Nezahualcóyotl et Iztapalapa, où il a également parlé avec le

les dirigeants des tianguistas pour demander leur soutien à la santé des

tout le monde.

Il a souligné que, avec l’accord du Cabildo local, la vente de

boissons alcoolisées du 11 au 30 avril sur le territoire

municipal, en augmentant la consommation d’alcool dans les maisons privées et

voies publiques après la fermeture des salles de fête, des discothèques et des bars

dans la ville, afin que les individus ou les entreprises qui ne respectent pas les

la disposition sera sanctionnée selon les normes établies.

Il a soutenu que, comme on le sait, le nombre de cas a augmenté en raison de

Covid-19 dans notre pays, selon les données fournies par le

Ministère de la Santé, mais le nombre de cas de violence a également augmenté

par des personnes sous l’influence de l’alcool.

Pour cette raison, il a indiqué que, bien que des dispositions telles que

la suspension temporaire d’activités pour diverses entreprises dont l’activité

envisager la vente de boissons alcoolisées pour consommation immédiate

et / ou à la coupe, tels que: bars, cantines, salles de danse, discothèques, centres

la nuit et les casinos, la population a cherché des espaces sur les voies publiques pour

consommer des boissons alcoolisées, tenir des réunions qui vous mettent en danger

sanitaire à toute la population, même contre ce qui est établi dans le Bando

Municipal en vigueur, il fallait donc

faites ce pas.

De la Rosa a expliqué que dans le cadre des actions entreprises dans le tianguis

de San Juan installait des clôtures à chaque extrémité et point d’accès de

confinement pour limiter l’accès des citoyens à un seul membre

de chaque famille de faire leurs achats avec des masques et interdisant

accès aux personnes âgées et aux enfants qui sont des populations vulnérables

la maladie.

Il a souligné que dans les plus de cinq kilomètres des tianguis,

Plus de 7 000 commerçants travaillent, dont seulement 3 000 à côté

de la municipalité pour offrir divers produits à des milliers de citoyens des deux démarcations

qui viennent acheter leurs articles, ont toutefois déclaré que pour l’instant

ne permettra que la vente de

articles essentiels tels que la nourriture, les aliments prêts à manger,

fournitures de nettoyage et d’hygiène personnelle et de nouveaux vêtements, tandis que ceux

produits offerts tels que vêtements ou articles d’occasion, fer à repasser ou similaires

ils étaient consommables, on leur a demandé de se retirer afin de réduire la

nombre de marchands.

Le maire a souligné qu’en plus d’établir de tels filtres, le personnel du

La Direction des services publics a désinfecté les étals et les marchandises à titre de mesure

précaution pour éviter la propagation du virus, avec une matière non toxique

de haute qualité qui n’affecte pas la nourriture, les animaux ou la santé des

les gens il est donc complètement sûr comme il l’a fait

quotidiennement dans plus de 150 espaces publics depuis le début de la contingence.

En même temps, il a affirmé que le personnel du Conseil municipal avait

commerçants et tianguistas sur l’importance de porter un masque, des gants

gel antibactérien jetable et la distance saine avec les clients et entre

eux-mêmes pour éviter les infections et les maladies.

Enfin, le président municipal Juan Hugo de la Rosa García a demandé

à la population en général leur participation et leur compréhension à respecter

mesures préventives de santé, éviter l’agglomération des personnes et prendre les

contingence avec un sérieux total, car pour le faire ou non, le bien-être des

tous et en ce moment seulement unis, nous avancerons.