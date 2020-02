Ils remasterisent le premier film de l’histoire en 4k

L’arrivée du train (L’arrivée d’un train à la Ciotat, 1896) par les frères Lumière c’est probablement le film le plus célèbre de tous les temps. Et non seulement cela, c’est aussi le plus ancien clip connu qui a été enregistré à l’aide d’un rouleau de papier photosensible. Pour cela il est considéré comme le premier film de tous les temps. Si vous l’avez déjà vu (je suis sûr que vous l’avez déjà vu), vous vous souviendrez des visages flous et du train, et même du film un peu brûlé par le passage des années et le mauvais enregistrement. Imaginez maintenant que vous pouvez le voir en 4K et à 60 ips. Attendez, ne l’imaginez pas tellement. Mieux vaut partir ce remastering qu’un youtuber fait de ce classique en utilisant des réseaux de neurones. Le résultat est fou.

Youtuber Denis Shiryaev a modernisé l’arrivée du train des frères Lumière à 4k et à 60 fps. Si vous voulez vous rafraîchir un peu la mémoire pour voir à quoi ressemblait la version 1896, nous vous laissons l’original:

Et maintenant, préparez-vous pour une version complètement modernisée:

Vous pouvez également afficher les deux simultanément pour comparer plus clairement les deux versions:

C’est super comment Vous pouvez maintenant voir tous les détails du film comme s’il s’agissait d’une cassette enregistrée aujourd’hui. Mais ce qui me surprend le plus, c’est que l’amélioration de l’image nous rappelle qu’elle a été capturée il y a plus de cent ans à Paris, et que le train, les gens et leurs costumes désuets, tout semble plus réel que jamais.

De la même manière, vous pourriez remasteriser tous ces courts métrages et fragments des premiers jours du cinéma qui ouvrent une fenêtre sur une autre époque, et que de nombreux premiers films pourraient utiliser pour sortir de l’oubli.

.