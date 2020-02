Ils révèlent la première image de Cletus Kasady dans Venom 2

Alors que nous espérons tous que les univers de Sony et de Disney se joindront un jour à une confrontation entre Venom et Spider-man, nous oublions peut-être que Venom 2 nous a sauvé une grande apparence que les fans de Marvel attendaient depuis longtemps: le Cletus assoiffé de sang. Kasady, mieux connu sous le nom de Carnage. Aujourd’hui, Tom Hardy lui-même (Eddie Brock) a partagé la première image via Instagram de Woody Harrelson comme Kasady lui-même Venin 2, révélant une apparence différente de celle que nous avons vue dans une scène post-crédit inattendue de Venom … qui a déjà annoncé une suite.

Dans cette scène, vous vous souvenez sûrement qu’Eddie, après son retour dans le monde du journalisme, visite une prison pour rencontrer un Cletus – cheveux roux et très en désordre – avec un discours plutôt que froid, dans lequel il a assuré que très bientôt la ville de San Francisco verrait une pluie de sang. Eddie n’a même pas bronché, mais c’est ainsi que Sony a ouvert la voie pour révéler qu’il préparerait très bientôt une suite du parasite, bien qu’au début la première apparition indépendante de Venom disons qu’il n’a pas été très bien reçu. Ce fut ensuite un succès.

Voici la première image de Cletus Kasady dans Venom 2, et comme vous pouvez le voir, elle apporte une coupe de cheveux différente:

Venin 2 arrive en salles le 2 octobre … et comme cela a été révélé à différentes occasions (comme cela s’est produit avec la bande-annonce de Morbius), on s’attend à ce que l’univers de Sony et Disney des personnages de Marvel se rencontrent très bientôt. Spider-man n’apparaîtra peut-être pas dans Venom 2, mais il y aura sûrement de nombreuses surprises.

