Ils révèlent qu’au départ, Baby Yoda allait être … Baby Chewie

Il est indéniable que The Mandalorian est l’événement de l’année en ce qui concerne Star Wars, obscurcissant même The Rise of Skywalker, le film qui a mis fin à la saga galactique. Tout le monde était satisfait de la série, qui montrait une histoire d’aventure simple dans laquelle il mettait en valeur le mignon bébé Yoda, un nez extraterrestre de 50 ans confié à Mando.

Ainsi, une grande partie du succès de la série a été par le tendre Baby Yoda, qui a conquis le cœur de tous les spectateurs de la série. Fait intéressant, il a été annoncé que nous n’allions pas voir Baby Yoda dans la série, mais que sa place allait être prise par un autre bébé.

Selon l’auteur de la bande dessinée Gail Simone, scénariste de Birds of Prey and Thor, dans le premier projet de l’argument de la série Mando, il n’a pas adopté le bébé Yoda, mais un bébé d’une autre race célèbre dans l’univers galactique: un petit Wookiee.

“Une source de Lucasfilms m’a dit que pour les premières idées de The Mandalorian,” Baby Yoda “allait être un Wookie et a réussi à atteindre la phase d’art conceptuel. Mais quand ils l’ont vu, tout le monde pensait que c’était un Ewok, alors ils ont dû changer d’espèce. »

Heureusement pour tout le monde, ils ont bien choisi l’espèce du petit ami du Mandalorien. Parce que, malgré le charisme indéniable des Wookies, il est difficile de penser que nous aurions autant de battage médiatique avec un bébé Chewie qu’avec le bébé Yoda, d’autant plus que l’espèce de Yoda est très mystérieuse et qu’il y a très peu de données à ce sujet. En fait, nous savons seulement qu’ils ont une durée de vie très longue et que leur processus de vieillissement est lent.

