Ils révèlent que Kick-Ass allait avoir Brad Pitt à la place de Nicolas Cage à l’origine

De nouveaux détails sur Kick-Ass ont été révélés, notant que le film avait initialement prévu d’avoir Brad Pitt à la place de Nicolas Cage. Cependant, d’autres projets l’ont empêché de participer au film, alors Cage a pris sa place et a donné une nouvelle tournure à l’histoire dans son premier film de super-héros.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, l’équipe créative derrière Kick-Ass a révélé de nouveaux détails sur la bande. Ils ont fait remarquer qu’à l’origine sIl prévoyait que Brad Pitt joue Big Daddy, et ils l’ont même contacté pour produire la bande.. Malheureusement pour eux, Quentin Tarantino a commencé à travailler sur Inglourious Bastards et a pris Brad de leurs mains.

À la recherche de quelqu’un, ils ont rencontré Nicolas Cage et l’acteur contribué de nouvelles idées pour le premier film de super-héros dans lequel il a agi. Par exemple, il a suggéré que Big Daddy soit une sorte de personnage inspiré par Adam West:

«Je savais que Nic aimait les bandes dessinées et les super-héros, et le script était une lettre d’amour aux super-héros. Le film imagine ce que ce serait si le dernier fanboy du monde décidait soudainement de devenir un super-héros. Certaines personnes croient à tort que nous attaquons le genre, mais je savais que Nic achèterait l’idée “, a déclaré Matthew Vaughn.

Ils ont également déclaré dans l’interview que Kick-Ass était un pari à l’époque. “Littéralement, chaque personne qui a lu le script a dit non!” a déclaré Vaughn, qui a fini par hypothéquer sa maison pour faire le film.

