Ils révèlent que la Chine a tenté de cacher l’épidémie du coronavirus

“La gestion initiale de l’épidémie par le gouvernement (chinois) a permis au virus de rester tenace”, a rapporté le New York Times dans un nouveau rapport pour reconstituer les semaines les plus cruciales de l’épidémie de coronavirus. Comme l’a révélé le journal de New York, la Chine a dissimulé la gravité du coronavirus, affirmant “de vieilles habitudes” de censure, éviter la possibilité de faire de la maladie une épidémie. Le mal est fait.

Tout a commencé le 30 décembre lorsqu’un médecin nommé Li Wenliang a informé par le biais d’un groupe de discussion que la zone d’urgence de son hôpital était en quarantaine. Un mystérieux virus avait rendu sept patients malades dans la ville de Wuhan et il essayait juste d’avertir ses collègues. “Le SRAS revient-il?”, Répondit quelqu’un d’autre. Ce n’était pas comme ça, mais quelque chose de très similaire, mais trois jours plus tard, les responsables de la santé publique lui ont demandé de signer une déclaration selon laquelle son avertissement était “un comportement illégal”.

Cependant, la détection du virus remonte encore plus loin, début décembre. Même le dernier jour de l’année, il y avait déjà 27 personnes infectées, mais ils disent que la Chine a continué de contrôler les médias pour s’assurer que les rumeurs étaient fausses et qu’il s’agissait simplement d’une série de cas de pneumonie. “La maladie est évitable et contrôlable”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le mal est fait. En Chine, 491 personnes sont décédées et le virus s’est propagé dans 28 pays avec plus de 24 000 cas de patients infectés. Cependant, écrit le New York Times, “à des moments critiques, les responsables ont choisi de mettre le secret et l’ordre avant de faire face ouvertement à la crise croissante pour éviter l’alarme publique et la honte politique”.

«Au cours de ces semaines, les autorités ont fait taire les médecins et d’autres personnes pour avoir levé les drapeaux rouges. Les dangers pour le public ont diminué, laissant les 11 millions d’habitants de la ville ignorant qu’ils devraient se protéger.Ils ont fermé un marché alimentaire où l’on pensait que le virus avait commencé, mais n’a pas restreint largement le commerce des espèces sauvages. »

Au Mexique, aucun cas n’a été confirmé par un coronavirus, mais l’alerte à se produire n’a pas été exclue, tandis que dans le monde entier, des dizaines d’entreprises ont décidé de fermer des magasins et des bureaux

