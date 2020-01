Ils révèlent que l’ONU a été piratée au cours de la dernière année, 2019

Les serveurs de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont été piratés à la mi-2019, révélant des informations sur les travailleurs de l’instance appartenant à différents services. Cependant, les travailleurs n’avaient pas été informés de la situation jusqu’à présent et après l’attaque, on leur a seulement demandé de changer leur mot de passe sans autre explication.

Les serveurs des Nations Unies situés en Europe ont été victimes de plusieurs attaques en 2019 qui n’ont pas été rendues publiques. Selon un rapport de The New Humanitarian, l’attaque aurait révélé des informations de travailleurs de l’ONU et d’autres organisations. Des pirates ont violé des serveurs situés dans la ville de Gênes et de Vienne, en Italie, ainsi que les serveurs du Haut Commissaire aux droits de l’homme, également situés à Gênes.

Selon le rapport, la première attaque a eu lieu à la mi-juillet 2020, bien qu’elle ait été détectée un mois plus tard. Jake William, PDG de la société de sécurité Rendition Infosec, pense que l’attaque était une tentative d’espionnage.

Les attaquants ont un objectif en tête et déploient des logiciels malveillants sur des machines qui, selon eux, servent leurs objectifs.

Stéphane Dujarric, porte-parole de l’ONU, a également commenté:

L’attaque a compromis la structure principale des composants. Étant donné que la nature exacte et l’étendue de l’incident n’ont pas pu être déterminées, [las oficinas de la ONU en Génova y Viena] Il a été décidé de ne pas rendre la violation publique.

Les travailleurs de l’ONU n’ont pas été informés de l’attaque et n’ont reçu un e-mail que le 26 septembre leur indiquant que le système était maintenu.

