Ils servent de flotteurs! La photo de Karol G dans l’eau que même Anuel ne voulait pas publier

La Colombienne portait ses compétences avec un maillot de bain minimaliste qui impressionnait les adeptes.

22 janvier 2020

Alors que le chiffre de Karol G Elle a fait face à de nombreuses critiques pour sa volupté, elle fait toujours tout son possible pour montrer qu’elle se sent très à l’aise avec sa silhouette.

Des milliers de photos d’elle sur les réseaux sociaux portant les tenues les plus serrées, des vidéos dans lesquelles elle est vue dansant comme une déesse et des images capturées par des tiers font partie des arguments pour croire que Karol G les critiques glissent.

Aujourd’hui, nous avons pour les fans de l’interprète de “My Bed Sounds” une photo de collection, dans laquelle elle apparaît flottant dans l’eau portant un mini bikini qui est infarctus.

Le problème n’est pas seulement la pose, mais l’angle et le plus du regard sur l’appareil photo … Décidément, cette photo me rend non seulement fou Anuel AA mais à tous ceux qui la regardent.

Actuellement Karol G et son fiancé Anuel AA Ils ont leurs partisans dans l’attente, car cette 2020 devrait achever leur mariage et nous attendons tous la confirmation de la date, du lieu, des sponsors et des invités.

