Ils signalent du harcèlement dans Victoria’s Secret

Ils dénoncent du harcèlement dans Victoria’s Secret | .

Pendant de nombreuses années, Victoria’s Secret a été l’un des marques de lingerie les plus désirées par les femmes et reconnues sur le marché, souhaitant que des mannequins du monde entier montent sur le podium de leur défilé médiatique, qui chaque année a été suivi par des millions de spectateurs.

Cependant, la marque n’est pas à son meilleur et après la annulation de votre défilé et la controverse pour promouvoir des corps extrêmement minces et irréels, fait maintenant face à une nouvelle controverse: les modèles de marque signaler le harcèlement par ses administrateurs.

Le New York Times a publié un rapport dans lequel il interviewe plus de 30 cadres, employés et modèles de la marque, actuels et précédents. Ils désignent tous le même homme que le suspect d’un comportement inapproprié: Ed Razek, ancien dirigeant de L Brands, la société à laquelle il appartient Victoria’s Secret.

Vous pourriez être intéressé: Rompen Hadid et The Weeknd à nouveau, l’amour est fini

En général, ils l’accusent de comportement macho et misogyne, essayer d’embrasser les modèles, leur demandant de s’asseoir sur ses genoux ou leur demandant de se déshabiller pour lui.

Bella Hadid, l’une des nombreuses victimes de Razek, a été harcelée par l’homme d’affaires en 2018, comme le disent plusieurs témoins. Alors que le mannequin ajustait ses sous-vêtements pour se rendre sur le podium, l’exécutif a déclaré: “Oubliez la culotte”, faisant également un commentaire lascif sur ses seins parfaits. Mais ce n’est pas le seul nom d’un modèle qui apparaît.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le Canadien Andi Muise dit qu’il a été puni par la marque après avoir dénoncé le comportement de Razek et l’avoir rejeté à de nombreuses reprises. Le manager l’a invité à dîner et a tenté de l’embrasser plusieurs fois contre son gré, lui envoyant des courriels risqués au cours des mois suivants. Après son rejet, ils ne l’ont plus rappelée.

LES MODÈLES SECRETS DE LA VICTORIA SONT DEMANDÉS: “SOMMES-NOUS ICI EN TANT QUE PROBLÈMES DE LUXE OU POUR UN AVANTAGE?”

Quelque chose de similaire est arrivé au mannequin Alison Nix qui raconte dans le rapport comment en 2010 il a reçu une invitation à participer à un événement pour lever des fonds en une île privée des Caraïbes. La seule exigence qui leur a été communiquée à leur arrivée est qu’ils devaient poser nus dans une séance photo avant l’objectif de Russell James. “Ils nous ont emmenés en bateau et ces hommes riches flirtaient avec nous. Tous les modèles nous demandaient, sommes-nous ici en tant que prostituées de luxe ou pour une question de charité?”, Dit le modèle qui, après son rejet et sa protestation, n’est jamais retourné travailler pour la marque.

J’ai toujours voulu aller voir un défilé de Victoria Secret et ils l’ont annulé depuis l’année dernière 🙁

– n i c o l e (@nicksparisian)

4 février 2020

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

LA FONDATRICE ET DIRECTRICE DU SECRET DE VICTORIA, LESLIE WEXNER, CHARGEE DE DENIGRER LES FEMMES ET DE NE RIEN FAIRE AVEC RAZEK

Mais en plus, la plainte est étendue à Leslie Wexner, Fondateur et directeur exécutif de L Brands, qui non seulement n’a pas agi avec Razek à la suite des plaintes continues déposées contre les ressources humaines contre lui, mais est accusé de dénigrer directement les femmes.

Le rapport révèle également la relation de Wexner avec Jeffrey Epstein, le marchand de sexe, qui se faisait passer pour un recruteur pour Victoria’s Secret.

LA RÉPONSE DU SECRET DE VICTORIA AUX CHARGES DE HARCÈLEMENT DES MODÈLES

Après les accusations du New York Times, un porte-parole de l’entreprise défend qu’ils ont fait “des progrès significatifs” dans la méthodologie de travail et son accomplissement et assure: “Nous regrettons tout cas où nous n’atteignons pas cet objectif et nous nous engageons à une amélioration continue et une responsabilité totale.”

RAZEK, ENNUÉ PAR LES FRAIS SECRETS DE LA VICTORIA: “ILS SONT CATÉGORIQUEMENT FAUX

Cependant, Razek a refusé de répondre et déclare que: “Les accusations sont catégoriquement fausses, incomprises ou hors contexte. J’ai eu la chance de travailler avec d’innombrables modèles de classe mondiale et des professionnels talentueux, et je suis fier du respect mutuel que nous avons pour le l’un vers l’autre. “

Sans aucun doute, un nouveau cas de harcèlement et de machisme qui commence à apparaître après des années de secret, comme ce fut le cas pour Harvey weinstein.

Lire aussi: Dua Lipa surprise en train de s’embrasser sur la plage

.