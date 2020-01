Ils signalent la première transmission de coronavirus aux États-Unis. UU.

Le premier cas de transmission de coronavirus de personne à personne a été confirmé aux États-Unis par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ceci est le mari d’un patient confirmé de coronavirus à Chicago, Illinois, qui était positif après avoir fait une analyse.

Selon les experts du CDC, le risque pour le peuple des États-Unis et de l’Illinois reste faible. Selon le directeur des centres, Robert Redfield, il y a pour l’instant six cas confirmés de virus Wuhan dans le pays voisin et depuis le 29 janvier, 92 personnes sont testées pour le virus. Alors que 68 personnes sous enquête ont été testées négatives.

Pendant les flambées de maladies, les responsables de la santé espèrent briser la chaîne des maladies en empêchant les personnes infectées de rendre les autres malades. Et il convient de préciser qu’un cas de transmission de personne à personne aux États-Unis ne signifie pas que le virus circule librement, mais cela signifie que les cas ne sont plus limités aux personnes qui se sont rendues au centre de l’épidémie.

Plus de 8 000 personnes dans le monde ont confirmé des cas de nouveau coronavirus, et la grande majorité se trouve en Chine. Jusqu’à présent, 171 décès causés par cet agent infectieux sont connus.

