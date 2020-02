Ils sont très proches! La photo de Karol G et d’un autre chanteur qui a contrarié Anuel AA

Ce n’est plus le baiser de Sebastian Yatra, Karol G a également suscité des passions chez un autre artiste.

2 février 202010: 22 h 14

Alors que tout le monde sait que Karol G et Anuel AA Ce sont deux chanteurs avec une relation amoureuse stable et même sur le point de se marier, cela ne signifie pas que, comme dans tous les couples, il n’y a pas de problème de jalousie.

Et il n’est pas nécessaire d’en voir beaucoup pour remarquer que cette paire de tortues est très frappante. Par conséquent, pour faire face aux insécurités et à la célébrité, ils démontrent et disent toujours combien ils s’aiment.

Cependant, comme beaucoup le savent, Karol G C’est une très belle femme et aussi très charismatique. Récemment, une photo très proche de la chanteuse a été publiée Prince royce dans lequel ils ont rassemblé leurs visages presque trop!

L’image est devenue virale sur les réseaux sociaux et bien qu’il ait reçu de nombreux commentaires positifs des fans, nous ne pensons pas que Anuel AA a réagi de la même manière.

Il y a quelques jours, une vidéo a également été publiée lorsque Karol G a volé un baiser Sebastian Yatra, la vérité est queAnuel Il ne peut pas empêcher tout le monde de tomber sous le charme de sa petite amie!

