Ils surprennent à nouveau Elon Musk marchant dans son Cybertruck

Fin novembre, Tesla, le constructeur de voitures intelligentes, a présenté l’un des modèles qui répandrait sa renommée sur Internet: le Cybertruck, un van à l’allure futuriste et une puissance (supposée) supérieure. Quelques jours plus tard, ils ont vu Elon Musk conduire le cybertruck et, à leur malchance, ils ont saisi le moment où il a enroulé les feux de circulation. Il semble que depuis lors, Musk se promène de temps en temps dans son camion pointu, car encore une fois, ils l’ont surpris en train de se promener dans les rues de Californie.

Ce week-end, un utilisateur d’Instagram a capturé Elon Musk au volant du cybertruck à Hawthorne, en Californie, près des bureaux de Tesla et SpaceX. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment Elon Musk se rend compte qu’ils l’enregistrent, alors il sourit à la caméra.

Il semble que cette fois Musk n’a pas eu de gros problèmes avec le cybertruck, puisqu’il est vu conduire comme si de rien. La dernière fois qu’il est allé voir Edward Norton, il a vu le PDG de Tesla enrouler des feux de circulation devant un restaurant japonais.

Environ un quart de million de personnes ont déjà précommandé leur cybertruck (y compris le maire de San Luis Potosí), même si elles devront attendre 2021 pour le gérer. On suppose que d’ici 2022, une version moins chère du camion arrivera.

