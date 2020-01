Ils synthétisent la voix d’une momie de 3000 ans

Le son d’un individu momifié âgé de 3000 ans a été reproduit avec précision avec un son vocal basé sur des mesures des dimensions précises de votre appareil vocal existant après la tomodensitométrie et la vérité est que le message que cette momie de Nesyamun a pour nous est moins sinistre que vous ne le pensez.

L’étude publiée dans Scientific Reports explique que grâce à la tomodensitométrie, les scientifiques ont réussi à créer un tract vocal imprimé en 3D qui fournit une source sonore de larynx artificiel contrôlable et synthétise un son vocal qui se compare favorablement avec les voyelles des individus modernes.

L’intention de cette expérience selon John Schofield, co-auteur de l’étude:

«Nous voulions voir si nous pouvions recréer une voix du passé. Nous l’avons fait à la fois pour améliorer notre compréhension de la culture passée et pour montrer ce qui pouvait être fait. Une partie de la motivation était également d’améliorer les façons dont les gens peuvent interagir avec le passé, dans les musées et les sites du patrimoine, par exemple. »

Un fait curieux: la momie Nesyamun a reçu l’épithète de la vérité de la voix après sa mort et grâce à son processus de conversation, les scientifiques ont obtenu prendre les données du scanner tomographique pour obtenir la réplique des voies vocales de la momie.

Ensuite, vous pouvez entendre le son de Nesyamun:

Nous savons que ce n’est qu’une voyelle et cela semble moins surprenant que cela, mais les scientifiques britanniques continueront d’expérimenter le tract vocal sur l’ordinateur afin de reproduire quelque chose de plus proche de la parole et, à l’avenir, la voix pourra être reproduite de la momie émettant des phrases cohérentes.

