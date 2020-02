Ils trouvent de l’oxygène respirable dans une autre galaxie

Une équipe de scientifiques de l’Observatoire astronomique de Shanghai dirigée par Junzhi Wang a annoncé la découverte, pour la première fois dans l’histoire, de l’oxygène moléculaire dans une galaxie appelée Markarian 231, située à 581 millions d’années-lumière de la Voie lactée.

C’est une excellente nouvelle, étant donné que l’oxygène moléculaire est un élément clé de l’air que les humains respirent et de la plupart des êtres vivants de notre planète.

L’oxygène est le troisième élément le plus abondant dans l’univers, après l’hydrogène et l’hélium, et est l’un des ingrédients clés de la vie ici sur Terre. L’oxygène moléculaire est la forme libre la plus courante de l’élément et se compose de deux atomes d’oxygène portant la désignation O2. C’est la version du gaz que les humains, parmi de nombreux autres organismes, ont besoin de respirer pour vivre. Cependant, bien qu’il soit connu pour être abondant, c’est la première fois que les scientifiques ont pu le détecter.

Selon l’étude publiée dans The Astrophysical Journal, des observations ont été faites à partir du télescope IRAM de 30 mètres en Espagne et de l’interféromètre NOEMA en France, quelque chose de très compliqué étant donné que l’atmosphère terrestre absorbe une grande partie des longueurs d’onde nécessaires pour détecter oxygène

En conséquence, les deux seules détections d’oxygène moléculaire dans la Voie lactée ont été détectées par des télescopes spatiaux qui n’avaient pas à faire face à une atmosphère obstructive. Au cours des 20 dernières années, les satellites ont réussi à détecter l’oxygène moléculaire dans le nuage de Rho Ophiuchi et la nébuleuse d’Orion, qui sont respectivement à 350 et 1 344 années-lumière de la Terre.

Bien que le Markarian 231 contienne la même forme d’oxygène que les humains respirent, ce dépôt extragalactique ne peut pas être inhalé comme une sorte de whippet à base de quasar. En effet, l’oxygène ne se mélange pas avec des quantités suffisantes d’azote, de dioxyde de carbone, de méthane et de toutes les autres molécules qui rendent l’air de la Terre respirable pour les humains et les autres organismes.

