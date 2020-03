Ils trouvent des œufs de dinosaures avec des embryons vieux de 70 millions d’années

Les œufs de dinosaures les plus anciens du monde ont été trouvés en Argentine, en Chine et en Afrique du Sud.

Des archéologues argentins ont annoncé la découverte de plusieurs œufs de dinosaures, qui auraient près de 70 millions d’années.

Les œufs ont été trouvés il y a plusieurs années sur un site appelé Auca Mahuevo dans la région sud de la Patagonie par un pasteur, mais la découverte n’a été rendue publique que récemment par la directrice locale du patrimoine culturel, Claudia Della Negra, ont rapporté les médias. Telam argentin.

“Auca Mahuevo est un endroit où les œufs de dinosaures apparaissent dans les nids avec les restes des animaux qui les ont mangés”, a expliqué Della Negra.

Ce n’est pas la première fois que le site produit une surprise aussi agréable, car en 1997, des œufs similaires y ont été découverts.

Le responsable a ajouté que les autorités argentines envisagent de créer un parc paléontologique dans la zone qui serait visitée par les touristes. “Cependant, la priorité est de préserver ce site pour les générations futures.”

«Le site était un marécage qui à l’époque était recouvert d’eau et… des sédiments et des embryons couverts se sont noyés à l’intérieur des œufs. L’autre sédiment provenait de l’éruption du volcan Auca Mahuida dix millions d’années plus tard », a-t-il ajouté.

“La recherche a reçu des contributions de National Geographic, CONICET et Saragosse (Espagne) pour analyser les matériaux.”

Della Negra a déclaré que la nouvelle découverte est d’une grande valeur pour les scientifiques qui ont déjà examiné la peau et les dents des embryons.

L’étude peut fournir de nouvelles perspectives sur les stades de développement des reptiles géants qui peuplaient autrefois la Terre.

Auca Mahuevo a plus de 70 millions d’années et est gardée par des personnes vivant dans la région et des agents de sécurité.

En 2014, un squelette d’Argentinosaurus, qui serait le plus grand dinosaure de la Terre, a également été trouvé en Patagonie. La région est littéralement un terrain fertile pour les fouilles archéologiques.

L’énorme créature pesait jusqu’à 14 éléphants d’Afrique (environ 77 tonnes), mesurait 40 m (130 pieds) de long et 20 m (65 pieds) de haut.

Environ 150 ossements ont été fouillés dans «des conditions extraordinaires».

À la fin de l’excavation, le nombre d’os est passé à 223, qui appartiendrait à sept spécimens.

En 2016, une réplique en fibre de verre du squelette d’Argentinosaurus a été exposée à l’American Museum of Natural History de New York.

