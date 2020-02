Ils trouvent le premier animal qui n’a pas besoin de respirer à l’intérieur du saumon

Un parasite décrit qui ressemble à un têtard C’est le premier animal découvert qui n’a pas besoin d’oxygène pour survivre dans un endroit aussi éloigné que l’intérieur d’un saumon avec les conditions anaérobies les plus défavorables possibles. La découverte a été réalisée par un groupe de scientifiques de Tel Aviv, en Israël, qui disent que grâce à une erreur, ils ont découvert que cet animal est le premier organisme connu qui ne possède pas de génome mitochondrial.

C’est la Henneguya salminicola qui n’est composée que de dix cellules. Habite le muscle du saumon et fait partie de l’immense famille des Myxozoaires, ainsi que d’autres espèces qui survivent grâce à la respiration aérobie. Pour cette raison, c’est une découverte énorme lorsque les scientifiques ont décrit, dans un article publié dans le PNAS, abandonné cette voie de survie pour continuer d’exister sans l’aide d’oxygène. Mais … Comment diable ont-ils pu trouver un organisme qui repense la vie sur Terre et sur d’autres planètes? Selon IFL Science, tout s’est produit par accident.

Il s’avère que les scientifiques de l’Université de Tel Aviv ont observé – grâce à un peu de chance – que Henneguya n’avait pas de système mitochondrial … composé d’organites cellulaires qui produisent de l’énergie grâce à la consommation d’oxygène. Les autres animaux ne pouvaient pas vivre sans cette caractéristique, mais Henneguya a réussi à le faire. Jusqu’à présent, les chercheurs ne savent pas comment ce parasite génère de l’énergie. Cela pourrait être “l’enlever des cellules de poisson environnantes, ou il peut avoir un type de respiration différent, comme la respiration sans oxygène”, a expliqué le professeur Dorothee Huchon, mais rien n’est encore certain.

“En général, on pense qu’au cours de l’évolution, les organismes deviennent de plus en plus complexes et que les organismes unicellulaires ou unicellulaires sont les ancêtres des organismes complexes”, a déclaré le chercheur principal, le professeur Huchon, de l’École de zoologie. de la Faculté TAU dans un communiqué. «Mais ici, juste devant nous, il y a un animal dont le processus évolutif est le contraire. Vivant dans un environnement sans oxygène, il a éliminé les gènes inutiles responsables de la respiration aérobie et est devenu un organisme encore plus simple“.

Qui dirait au saumon de changer de cap pour comprendre la vie sur Terre et dans d’autres mondes.

