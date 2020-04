Ils trouvent une étrange créature et c’est le venin de la vraie vie

Le venin existe, mais pas tout à fait comme les fans de Marvel le souhaiteraient. Aujourd’hui, une masse noire glissante monopolise les réflecteurs de Twitter pour son apparence similaire à celle d’un symbiote et non parce que de nouvelles images de l’ensemble Venom 2 ont été divulguées mais parce qu’un utilisateur a rencontré une étrange créature qui a amené tout le monde à se demander ce que c’est que ça? Ce n’est pas du venin.

Il semble que personne ne sache exactement de quel type de spécimen il s’agit. Les plus humoristiques de ces temps ont plaisanté en disant que c’était le Covid-19 mais le plus sage et le plus compétent le surnommait Venom. Quelqu’un a même donné une assez bonne explication quand ils ont dit qu’ils sont très rares à trouver et qu’ils se trouvent généralement dans des villes comme New York (rires). “Si vous voulez connaître l’une des personnes qu’il contrôlait, trouvez Eddie Brock”, a écrit un farceur.

Voici le Venom de la vraie vie:

Bien que nous aimerions également que Venom soit réel, il semble que ce soit un ver à lacets (Lineus longissimus). Il est invertébré et l’un des animaux les plus longs du monde. En dehors de la mer, il semble collant, mais lorsqu’il est démêlé, il peut mesurer jusqu’à 55 mètres. La chose la plus curieuse est que le surnom de Venom tombe comme une bague à son doigt, car il est en fait dangereux. C’est toxique. Il sécrète une muqueuse avec une variété de neurotoxines qui peuvent tuer de petits animaux comme un crabe. Cela les paralyse. Pour nous, les êtres humains, ce n’est pas un problème, sauf s’il essaie de se mélanger avec nous (je plaisante, bien sûr)

Apparemment, la muqueuse qui sécrète ce ver est si mortelle avec les insectes, quiLes scientifiques ont essayé d’utiliser leurs toxines pour créer des insecticides.

