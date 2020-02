Ils trouvent une mini lune dans l’orbite de la Terre de la taille d’une machine à laver

Les astronomes de Catalina Sky Survey disent avoir trouvé une mini-lune en orbite autour de la Terre depuis trois ans … mais elle disparaîtra bientôt. Il s’agit d’un satellite naturel qui a été nommé 2020 CD3, bien qu’il soit également connu sous le nom de C26FED2. Il a été retrouvé le 15 février par les experts Kacper Wierzchos et Theodore Pruyne, qui a décidé d’attendre un certain temps pour révéler leur découverte jusqu’à ce qu’ils soient complètement sûrs qu’il s’agissait en fait d’une nouvelle Lune ou d’un Orbiteur Capturé Temporaire (TCO).

Nous recommandons également: la planète Terre pourrait être expulsée du système solaire par une étoile géante, selon les scientifiques

Si cet événement se confirme, ce ne serait pas la première fois qu’une roche entre en orbite avec la Terre, alors qu’en 2006 le soi-disant RH120 est resté autour de nous entre septembre 2006 et juin 2007. Cependant, les chercheurs et experts semblent cette série de découvertes est très prudente lorsqu’il n’est pas immédiatement pris pour acquis qu’il s’agit de nouveaux satellites naturels. Selon l’annonce officielle du Centre des planètes mineures (MPC) de l’Union astronomique internationale, les observations indiquent “Que cet objet est temporairement lié à la Terre” et que “aucun lien avec un objet artificiel connu n’a été trouvé”, mais a recommandé que “davantage d’observations et d’études dynamiques” soient effectuées.

Comme Wierzchos l’a expliqué sur Twitter, on estime que le CD3 2020 est entré dans l’orbite de la Terre il y a trois ans et mesurait entre 1,9 et 3,5 mètres de large … la même taille qu’une machine à laver.

Les experts pensent également que 2020 CD3 pourrait également être un satellite d’origine artificielle … il serait donc “Trop tôt pour écrire une histoire sur cet objet”, a expliqué à Gizmodo l’astronome de l’Université d’Helsinki, Grigori Fedorets. “Notre équipe internationale travaille en permanence pour restreindre une meilleure solution”, a-t-il ajouté.

Selon Space Initiatives Inc, Le CD3 devrait quitter l’orbite de la Terre à la mi-avril 2020.

.