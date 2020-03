Ils trouvent une nouvelle espèce au fond de l’océan avec du plastique dans l’estomac

Un groupe de scientifiques qui étudiaient l’un des endroits les plus profonds de l’océan, la fosse Mariana, a découvert une nouvelle espèce marine au fond de la tranchée. Le méné en forme de crevette a surpris les scientifiques car avait des résidus de plastique à l’intérieur de son petit estomac. C’est pourquoi les scientifiques l’ont baptisée Eurythenes plasticus pour se souvenir que le problème de la pollution des eaux marines représente une menace pour toutes les espèces qui l’habitent.

Des scientifiques de l’Université de Newcastle ont découvert une espèce d’amphipodes à 7 000 mètres de profondeur de la surface de la mer. En outre en étudiant les espèces, ils ont découvert qu’à l’intérieur de son estomac il avait du PET, l’un des plastiques les plus utilisés dans l’industrie alimentaire et l’un des plus répandus en mer. Les scientifiques ont décidé de nommer l’amphipode Eurythenes plasticus pour avertir de la crise de l’utilisation du plastique:

“Nous avons décidé de l’appeler Eurythenes plasticus parce que nous voulions souligner le fait que nous devons prendre des mesures immédiates pour arrêter la pollution plastique des océans”, a déclaré Alan Jamieson, professeur d’écologie marine à l’Université de Newcastle et auteur de l’étude.

Johanna Weston, étudiante au doctorat et participante à la recherche, a déclaré que ils ont trouvé des microfibres PET à l’intérieur de l’estomac d’un des quatre spécimens de Eurythenes plasticus examiné.

«Trouver une nouvelle espèce dont nous ignorions l’existence et qui avait du plastique à l’intérieur, montre juste combien de ce matériau est un polluant. Cette nouvelle espèce donne aux gens qui peuvent identifier un vrai nom: les actions que je mène sur terre peuvent avoir un impact sur cet animal qui vit à 6 000 mètres au fond de la mer “, a expliqué Weston.

Chaque année, environ huit millions de tonnes de plastique sont déversées dans l’océan, et le fait qu’une espèce inconnue entre en contact avec ce matériau avant que l’homme montre que le problème du plastique est plus urgent que nous ne le pensions.

