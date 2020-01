Ils trouvent une panthère noire qui aurait disparu au Sri Lanka

Le Département de la conservation de la faune sauvage du Sri Lanka (DWC) vient d’annoncer que des observations d’une espèce de panthère noire ont été signalées dans les forêts d’Adam’s Peak qui était considéré comme éteint dans le pays.

La bonne nouvelle vient après, il y a quelques années, une panthère noire au Sri Lanka a été retrouvée morte dans un piège et lqui était considéré comme le dernier du genre dans le pays.

Après avoir reçu des informations des villageois locaux, ils présumaient avoir vu des panthères noires, le DWC a installé une série de caméras pour essayer de capturer des images de ces animaux majestueux et, selon les rapports, les caméras ont capturé quatre panthères différentes: une femelle, un mâle et deux chiots.

La bande a été initialement enregistrée en octobre dernier, mais DWC a voulu confirmer la conclusion avant de faire l’annonce officielle.

Bien que les panthères noires soient intrigantes et majestueuses en raison de leur couleur, il s’agit en fait d’une variation de couleur de plusieurs grands chats tels que les léopards et les jaguars. Ils sont connus comme la mélanistiqueCela signifie qu’ils ont une mutation génétique qui leur donne des niveaux inhabituellement élevés de pigment de mélanine, ce qui fait que leur fourrure noircit la nuit et présente des taches subtiles.

Les léopards mélaniques peuvent être trouvés en Asie et en Afrique, mais seulement environ 11 pour cent des léopards sont mélanistes. On pense que leur fourrure sombre leur donne un avantage dans les forêts ombragées, car ils peuvent rester cachés à leurs proies. Par conséquent, les panthères noires ont tendance à être trouvées dans les forêts tropicales denses, tandis que leurs homologues plus colorés sont mieux adaptés dans les zones moins couvertes, telles que la savane africaine.

