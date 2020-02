Ils veulent lui donner un travail! Les labels sont devenus fous quand ils ont vu Emme en action et ils l’aiment déjà

La fille charismatique, amicale et talentueuse de Marc Anthony et Jennifer Lopez est définitivement déjà plus qu’une fille, elle a un talent incroyable pour le chant!

7 février 2020

Avec seulement 11 ans, Emme Il en a laissé plus d’un à bout de souffle pour son incroyable don pour le chant et la maîtrise de la scène. À son jeune âge, il a remporté de nombreux succès, plus que prévu »

Malgré les nerfs précédents, la fille n’avait jamais l’air comme avant, des millions de spectateurs l’ont vue briller avec sa mère, comme elle était émotive!

Après la fin du spectacle, Marc Antony Il avait l’air très fier de ses réseaux en partageant son petit Emme Quelques mots de félicitations. Tout simplement génial!

Dans quelques jours, cette jeune fille aura 12 ans, et il semble que EmmeEn plus de ressembler physiquement à sa mère, il a montré qu’il aime aussi et a du talent pour chanter et danser comme ses parents.

Tout semble indiquer que Jennifer Lopez et Marc Bien qu’ils ne soient plus ensemble en couple, ils continuent de bien s’entendre, à maintes reprises ils ont vu Marc avec ses enfants partageant très heureux.

