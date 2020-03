Ils vont avoir des quintuplés, mais à l’hôpital, son petit ami découvre qu’il lui a menti sur la grossesse

L’histoire de Paul et Barbara vous laissera bouche bée et c’est-à-dire qu’ils se sont rencontrés à 35 ans via un site Internet, où ils se sont rencontrés pour la première fois et où ils sont finalement tombés amoureux.

Dans les deux mois suivant leur relation, Barbara a annoncé à Paul qu’ils allaient devenir parents et Paul n’avait aucune excitation. Petit à petit, le ventre de Barbara a commencé à grossir et le couple ne pouvait pas être plus heureux.

Quand ils ont finalement publié la nouvelle, tous leurs proches se sont organisés pour leur fournir tout le soutien dont ils avaient besoin, car non seulement le couple n’attendait pas de bébé, mais dans le ventre de Barbara se trouvaient 5 cœurs battants.

Le jour prévu est arrivé et Paul était très impatient de rencontrer ses petits. Lorsqu’elles ont finalement atteint la maternité de l’hôpital, leur joie est devenue une nouvelle qui les a choquées.

Le médecin en charge de l’accouchement a effectué quelques tests sanguins sur Barbara avant de commencer le travail, et c’est là qu’ils ont réalisé qu’il n’y avait vraiment pas de bébé, car ils ne l’avaient jamais conçu et ce que Barbara a présenté n’était que une «grossesse psychologique».

Les illusions de Paul étaient complètement brisées, car il rêvait vraiment de devenir père.

«Il m’a laissé choisir les noms, parce que je pensais qu’il allait vraiment être père. J’ai tout perdu, c’était toute ma vie. » – Paul a avoué brisé au Daily Mail.

Barbara a été immédiatement soumise à un contrôle psychologique pour traiter son processus et c’est qu’une grossesse psychologique parvient à tromper le corps de telle manière que les symptômes sont si forts que les hormones commencent à avoir une révolution et que le corps est modelé comme s’il était réel.

Sûrement Barbara n’a jamais eu un test précis pour confirmer qu’elle était enceinte, et probablement aucune échographie n’a été effectuée pendant sa «grossesse».

Le mensonge de Barbara a brisé les illusions de son partenaire.

