‘I’m Alive’ renouvelle pour une quatrième saison sur TVE

* En préparation

L’histoire de Marquez et de sa famille n’est pas terminée. La télévision espagnole et Good Mood and Globomedia (The Mediapro Studio) ont décidé de renouveler “I’m alive” pour une quatrième saison. Après que Fernando López Puig ait affirmé il y a quelques semaines que le réseau public envisageait ce renouvellement très sérieusement, il est finalement devenu effectif. Bien qu’il n’ait pas fait beaucoup de progrès, le directeur voulait nous dire que nous nous trouverions un lot avec une charge moins dramatique que le troisième, et dans la majorité des images qui vertébrent ce lot, ce genre a prévalu.

inal de la troisième saison de «I’m alive»

Quant au casting, on ne sait pas que les visages participeront à cette quatrième saison que Good Mood et Globomedia préparent déjà, mais quoi Si cela semble sûr, nous reverrons Javier Gutiérrez et Alejo Sauras. Les actrices Cristina Plazas, Anna Castillo et Lucía Caraballo qui sont revenues à la fin de la troisième saison sont plus que susceptibles de faire également partie de cette nouvelle étape, bien que ni chaîne ni producteur n’aient voulu se prononcer sur la question. Pour sa part, oui c’est un vrai mystère si certaines des signatures que la série a vécues à son troisième tour, comme Jan Cornet ou Aitana Sánchez-Gijón, se répéteront En cela ou non.

