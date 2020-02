Image fantastique! Le photographe capture deux abeilles endormies dans une fleur

Nous voyons généralement les abeilles travailler mais elles doivent aussi se reposer et elles ont l’air adorables.

Les abeilles sont les pollinisateurs les plus importants dans le monde des cultures vivrières. En fait, on estime qu’un tiers de la nourriture que nous consommons chaque jour est basée sur la pollinisation principalement par les abeilles. Mais autant que nous sommes habitués à les voir travailler, ces insectes ont également besoin de sommeil. Récemment, le photographe animalier Joe Neely a capturé deux abeilles blotties dans une fleur, et la photo montre un beau côté d’entre elles que nous voyons rarement.

Joe et sa petite amie, Niccole, sont allés chercher des fleurs de pavot pour quelques photos. Sur le chemin du retour, ils ont observé une parcelle de fleurs roses le long de la route, ils se sont donc arrêtés pour prendre des photos.

Niccole prenait quelques photos des fleurs et entendit des abeilles bourdonner et réalisa que certaines des fleurs avaient des abeilles à l’intérieur et ne bougeaient pas.

Selon le Service forestier du Département de l’agriculture des États-Unis, les nids de nid d’abeilles en ballon se trouvent généralement dans un sol partiellement compacté le long des marges des chemins de terre dans l’ouest des États-Unis. Le monde des abeilles mauves joue un rôle important dans la reproduction des fleurs. “Les abeilles sont couvertes de pollen visitant les fleurs, la plupart de ce pollen est préparé dans la corbeille à pollen des pattes postérieures et transporté jusqu’au nid”, écrit l’organisation sur son site Internet.

En ce qui concerne les abeilles endormies, il y a quelques détails intéressants. “Ils n’ont pas de paupières, vous ne pouvez donc pas regarder les abeilles les yeux fermés”, a déclaré Brandon Hopkins, chercheur sur les abeilles à la Washington State University. “En observant attentivement les abeilles, les scientifiques ont découvert qu’ils arrêtent de déplacer leur antenne et, dans certains cas, tombent latéralement.” Les nuances de la façon exacte et de l’endroit où une abeille dort dépendent de l’endroit où elle vit. Après tout, il y a plus de 20 000 espèces d’abeilles connues qui vivent sur notre planète.

Les abeilles, par exemple, travaillent jour et nuit et dorment à tour de rôle à l’intérieur de la ruche. Leurs habitudes de sommeil changent à mesure qu’ils grandissent. Les jeunes abeilles dorment moins, mais les plus âgées se reposent pendant 30 minutes à une heure et demie chaque nuit et font de courtes siestes pendant environ 15 à 30 secondes à la fois. Mais ces deux abeilles se sont serrées dans la fleur et ont fait la composition parfaite, présentant à Joe ce qui est devenu sa photographie gagnante de la journée.

Une incroyable carte postale que nous offre la nature et heureusement Joe était là pour la capturer.

Crédits photo: Joe Neely

