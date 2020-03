[Image] ‘May’ Star Angela Bettis devient sanglante dans le décalage de 12 heures de Brea Grant

Angela Bettis (Carrie, May, The Woman) revient à l’horreur dans l’écrivain / réalisateur Brea Grant(After Midnight) nouveau film Quart de 12 heures, et nous avons une première photo pour vous aujourd’hui.

Grant a partagé la photo (ci-dessous) sur Twitter, en écrivant: «[Angela Bettis] est le cœur et l’âme de ce film et sa performance est tout. Excité pour que les gens le voient. “

12 Hour Shift sera présenté à Tribeca en avril.

La comédie d’horreur suit un groupe d’infirmières volant des organes et les vendant sur le marché noir.

Mick Foley, Chloé Farnworth, Kit Williamson, Tara Perry et Nikea Gamby-Turner également star.

