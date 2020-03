Images filtrées de Tom Hiddleston sur le tournage de Loki

Il y a quelques semaines, nous avons vu une vidéo dans laquelle l’acteur Tom Hiddleston a pratiqué des cascades qu’il ferait dans la série Loki pour le service de streaming Dinsey + et aujourd’hui, nous pouvons confirmer que le tournage de cette série a commencé.

Une série de photos divulguées montre Hiddleston en tant que Loki dans ce qui semble être une scène de crime, car il est accompagné de plusieurs agents. Il semble lui-même être un policier, car dans son costume, il porte un patch que nous ne pouvons pas distinguer complètement bien que les rumeurs disent qu’il s’agit de la Time Variance Authority.

Sur une autre photo, vous pouvez voir l’actrice Sophia Di Martino avec une robe très similaire à celle du dieu de la tromperie, il y en a donc deux: Soit Loki devient une femme à un moment donné de l’intrigue, soit c’est une Loki féminine d’un autre univers.

La série suivra l’alternative Loki qui s’est échappée avec Tesseract dans Avengers: Fin de partie voyageant à différentes périodes, telles que les années 70. Parce que ce Loki n’est pas près du chemin de la rédemption que son moi d’origine avait avant sa mort, nous pouvons imaginer que son méfait dans le temps a causé de nombreux problèmes.

Et au-delà de son temps, la rumeur indique que Loki utilisera le pouvoir de Tesseract, non seulement pour – peut-être – changer certains faits historiques, mais pour traverser le multivers, pour atteindre la chronologie principale du MCU et participer à Thor: Love and Thunder.

.