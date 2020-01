Images filtrées du film d’animation de The Last of Us

Il y a quelque temps, Sony préparait un court métrage d’animation de The Last of Us mais le projet, vous ne savez pas pourquoi, a été annulé. Cependant, certaines images de ce qu’ils avaient pour nous ont maintenant fuité.

Le studio d’animation Oddfellows a téléchargé de nouvelles images du film sur Internet et en moins d’un tour de main prononcé par votre grand-mère, les images ont commencé à circuler sans contrôle sur Internet. Ensuite, l’étude a dû les retirer, mais les internautes, ni en retard ni paresseux, ils ont réussi à les garder hors du cache de la page d’étude.

Selon l’étude, le court métrage servirait de pont entre le premier match de The Last of US et la deuxième partie qui sortira le 29 mai prochain.

Les habitants d’Oddfellows ont expliqué:

“En prévision de The Last of Us II, on nous a demandé de créer un court métrage convaincant qui représentait les personnages principaux, Joel et Ellie, tout en racontant leur histoire dramatique racontée dans le jeu original.”

La page a supprimé les images et elles n’expliquent pas pourquoi le court-métrage a été annulé, mais cela aurait certainement été un plaisir pour les fans de connaître cette histoire qui servirait de pont entre les deux jeux vidéo.

.