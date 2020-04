Images interdites: 8 films d’horreur sur les films perdus, les films maudits et les films à priser

En 2012, Sinister de Scott Derrickson a effrayé le public avec des films à priser horribles de 8 mm d’anéantissement familial. C’est une entrée récente et excellente dans le canon des films “Cursed Tape”, un sous-genre d’horreur qui a été popularisé par Ringu de Hideo Nakata et le remake américain The Ring de Gore Verbinski en 2002. Bien que je ne sois pas du tout la première personne à connecter Sinister à The Ring, je soupçonne que ce n’est pas un lien que de nombreux fans d’horreur établissent. Malgré des mécanismes similaires, les films eux-mêmes ont peu en commun. Cependant, ils tombent dans un sous-genre étroit mais impressionnant de films “Found Footage” qui se concentrent sur la recherche de personnages ou sur un média qu’ils ne devraient pas.

Contrairement au genre traditionnel de Found Footage (par exemple The Blair Witch Project, REC, V / H / S, etc.), ces films, que j’appellerai “Lost Footage”, se concentrent sur un média qui a une sorte d’histoire sinistre. . Contrairement aux séquences vidéo trouvées, les séquences vidéo perdues se concentrent sur les personnages qui trouvent ces objets et en subissent les conséquences. Ce ne sont pas toujours des conséquences surnaturelles, comme nous le verrons. Certaines des entrées les plus obsédantes ici tournent autour de l’existence de films à priser. Bien que les menaces qui existent derrière ces enregistrements ne soient pas aussi terrifiantes que Sinister’s Bughuul ou The Ring’s Sadako / Samara, elles tendent à susciter des peurs différentes et plus viscérales. Parce que les origines des films à priser sont basées sur la réalité, les spectateurs se rappellent à quel point la dépravation de l’humanité peut aller.

Bien que cela puisse sembler être un sous-genre mince, il contient des entrées très impressionnantes de plusieurs cinéastes, ainsi que quelques joyaux sous-estimés. En tant que cinéphile, il y a quelque chose de particulièrement fascinant dans ces films. Ils ont tendance à commenter l’effet du film sur son public. Beaucoup se demandent si le fait de regarder la violence nous rend violents ou nous désensibilise à la violence. D’autres remettent en question la fascination de l’humanité pour les films d’horreur et l’amour d’avoir peur. Il y a aussi une quantité importante de commentaires sur le métier lui-même, ainsi que sur les mérites de l’amateurisme et sa place dans le cinéma.

C’est un moment particulièrement agréable pour passer du temps à rattraper ces films. Les gens passent beaucoup de temps à l’intérieur, dépensant beaucoup de vidéo. Tiger King, les nouvelles docuseries chaudes de Netflix, fascine son public avec des quantités extrêmes de voyeurisme et un sujet obsédé par les projecteurs médiatiques. En plus de cela, Shudder a présenté sa nouvelle série sur «Cursed Films», qui couvre les vrais films avec des productions désastreuses. Quelle meilleure façon de juxtaposer ces films qu’avec quelques-uns de ceux-ci….

Brûlures de cigarettes (John Carpenter, États-Unis / Canada, 2005)

Cigarette Burns de John Carpenter est peut-être l’exemple le plus pur d’un film Lost Footage. Sorti dans le cadre de la série Showtime Masters of Horror de Mick Garris, Cigarette Burns suit Kirby (Norman Reedus), un marchand de films et un “fixateur” apparent qui essaie de collecter des fonds pour sauver une salle de cinéma en difficulté. Ses prières semblent exaucées quand il présente Bellinger (Udo Kier), un fanatique de cinéma étrange mais riche qui lui offre 100 000 $ pour se procurer La Fin Absolue du Monde.

Comme c’est typique du genre, Kirby apprend que La Fin Absolue du Monde est apparemment maudit, et toutes les projections se sont terminées par un meurtre et un chaos. Néanmoins, Kirby part à la recherche du film. À mesure qu’il se rapproche, le film devient une obsession et consomme rapidement sa raison.

Sorti entre Ghosts of Mars et The Ward, Cigarette Burns se sent comme un dernier hourra à la fin de la carrière de Carpenter. Non seulement Cigarette Burns figure parmi les meilleures entrées de Masters of Horror, mais il se trouve également facilement dans le palier supérieur des films Carpenter et se sentirait parfaitement à l’aise dans son incroyable série de films entre 1980 et 1988 (The Fog through They Live, pour les curieux).

John Carpenter n’est pas seulement un maître réalisateur, mais un maître de la sélection de scripts, et ceci et son autre entrée dans Masters of Horror, Pro-Life, en sont la preuve. Pre-Walking Dead Norman Reedus est une joie à regarder, tout comme le légendaire Udo Kier, qui est à son meilleur en tant que bienfaiteur effrayant. Il est délicieusement respectueux du cinéma et de l’horreur, avec des clins d’œil à Dario Argento, au Festival du film de Sitges, à Kenneth Anger et à bien d’autres. C’est le point d’entrée parfait dans le genre pour ceux qui ne l’ont pas vu et c’était une joie absolue à regarder pour la nième fois.

Fury of the Demon (Fabien Delage, France / Croatie, 2016)

Les films Lost Footage se déclinent en plusieurs saveurs. Cigarette Burns, mentionné ci-dessus, concerne la recherche d’un film perdu. L’histoire autour de ce film est construite dans le cadre du voyage d’un personnage. Fury of the Demon évite ce voyage et explore plutôt son film central, La rage du Démon (Fury of the Demon) au format documentaire.

Le film retrace l’histoire de La rage du Démon, un film muet de 1897 qui n’a été projeté que trois fois, chaque projection se terminant par la mort et le chaos. Nous apprenons des critiques de cinéma, des cinéastes et des historiens du cinéma que La rage du Démon a probablement été réalisée par Georges Méliès (Un voyage sur la lune) au début de sa carrière. Ils explorent les influences de Méliès et les motivations du cinéma.

Ces analyses sont complétées par des entretiens avec Pauline Méliès, arrière-arrière-petite-fille de Georges Méliès.

Fury of the Demon est une entrée fantastique dans le canon Lost Footage en partie à cause de son engagement envers la tromperie. Le film fournit un excellent commentaire sur la filmographie de Méliès et ses contributions durables au film. En particulier, le film célèbre l’homme en tant que maître des premiers effets spéciaux et pionnier des films de genre, en particulier de la fantaisie et de l’horreur. L’inclusion de son descendant réel confère au film sa crédibilité, tout comme son inclusion de vrais cinéastes comme Alexandre Aja (High Tension, Crawl)

Alors que les faux-doc peuvent tracer une fine ligne entre hommage et irrévérence, Fury of the Demon tombe carrément dans la première catégorie. C’est une célébration posthume d’un cinéaste prolifique qui n’a pas reçu les éloges qu’il méritait dans sa vie. C’est un excellent point de nucléation pour plonger dans l’histoire et la filmographie de Méliès, et une autre exploration fantastique de Lost Footage.

Antrum: le film le plus meurtrier jamais réalisé (David Amito et Michael Laicini, Canada, 2018)

Antrum commence par un contenu de type documentaire sur Antrum, un film de 1979 sur un frère et une sœur qui tentent de creuser un trou en enfer afin de sauver l’âme de leur chien récemment euthanasié. Lors d’une projection du film en 1988 à Budapest, en Hongrie, le théâtre a éclaté en flammes, tuant tout le monde dans le public. Le film a ensuite été soumis de manière anonyme à 7 festivals de films, et bien qu’il n’ait été accepté dans aucun d’entre eux, de nombreux juges et programmeurs qui ont visionné le film sont morts mystérieusement. Une projection ultérieure à San Francisco en 1993 a fait éclater un public de violence et d’hallucinations, qui a ensuite été attribué au pop-corn enrichi de LSD.

Une digression rapide: j’ai eu la chance de voir Antrum à San Francisco lors de sa tournée du festival au début de 2019. Bien que le film soit génial en VOD, le roadshow incluait apparemment un certain degré de théâtre que je suis triste d’avoir manqué. Lors de cette projection à San Francisco, par exemple, les cinéastes ont distribué du pop-corn gratuit à la foule ignorante, définissant ce qui précède comme une punchline sadique.

La partie documentaire ne dure que 8 minutes environ. Ensuite, Antrum fait quelque chose qu’aucun autre film de cette liste ne fait: il montre tout le film maudit. Nous suivons par la suite un frère et une sœur qui voyagent avec des pelles vers «l’Antrum», qui est expliqué comme étant un seuil entre la terre et l’enfer, où Satan a atterri quand il a été jeté du ciel. Au fur et à mesure que l’intrigue se déroule, des symboles et des messages subliminaux clignotent à l’écran, des images bégayent et, parfois, le son joue à l’envers, donnant un sentiment constant de hantise au film.

L’intrigue du film maudit est nue, mais l’imagerie remplit sa fonction. Des démons cendrés s’attardent dans les bois, un géant Baphomet en métal est assis au centre d’un parc à ordures infernal, et deux enfants chuchotent des prières dans une tente rouge au milieu de nulle part. En tant que film «enfants en péril», il parvient également à être étonnamment tendu, alors que les protagonistes vivent les périls de l’enfer.

S & Man (J.T. Petty, États-Unis, 2006/2010)

Arrêtons-nous une minute des films maudits pour parler de tabac à priser. Alors que les films maudits occupent une grande partie du sous-genre Lost Footage, les films à priser occupent l’autre partie. Pendant des décennies, en marge de l’horreur, les films extrêmes ont été conçus pour imiter les films à priser. Faces of Death, Mondo Cane, Guinea Pig, August Underground et d’autres ont tous cherché à éviter les récits en faveur d’une mort et d’une violence réalistes.

S & Man explore ces voies de l’horreur extrême en interviewant les cinéastes d’horreur extrême Fred Vogel (August Underground) et Bill Zebub (The Crucifier), ainsi que des acteurs, des fans et des cinéastes. Celles-ci sont juxtaposées à des entrevues avec Carol Clover, universitaire de cinéma de renom et auteur du livre de 1992 «Hommes, femmes et scies à chaîne: le genre dans le film d’horreur moderne». Ces interviews contrastent davantage avec une étude du cinéaste Eric Rost (Erik Marcisak), qui réalise une série de films d’horreur extrême intitulée S & Man. En tant que réalisateur J.T. Petty (The Burrowers, Soft for Digging) suit Rost de plus en plus profondément dans les annales de son processus cinématographique, il devient de moins en moins clair si les films que Rost fait ou non sont vraiment de la fiction.

Une partie du plaisir de S & Man est qu’il mêle un contenu documentaire véritablement fascinant à un thriller narratif tendu. La propre histoire de Petty et son intérêt pour le voyeurisme mènent sur des chemins fascinants. Vogel, Zebub et l’actrice Debbie D. sont tous des personnages très amusants, et c’est une explosion de découvrir leurs perspectives et leurs approches cinématographiques. Même si vous n’êtes pas un fan d’horreur extrême, S & Man vaut bien une montre.

La tragédie de S & Man est qu’elle est sortie sans endroit où vivre. Bien qu’il ait été bien reçu lors de sa tournée en 2006, il n’a pu trouver de distribution qu’en 2010. Lorsqu’il a finalement été publié sur DVD, il était accompagné d’un ensemble de fonctionnalités bonus, mais elles n’étaient pas suffisantes pour donner à S & Man le feu des projecteurs cela méritait.

Berberian Sound Studio (Peter Strickland, Royaume-Uni, 2012)

Avec la récente sortie à grande échelle du plus récent film de Peter Strickland, In Fabric, c’est le moment idéal pour revisiter son deuxième film. Berberian Sound Studio passe à une autre facette du genre. Plutôt que de tourner autour de la recherche d’un film malveillant après sa création, Berberian Sound Studio se déroule pendant la réalisation d’un film, The Equestrian Vortex. Nous suivons Gilderoy (Toby Jones), un ingénieur du son anglais qui a été amené à faire du bruitage, des voix off et du mixage sonore pour un film Giallo exceptionnellement sanglant. Alors que Gilderoy travaille sur des effets de plus en plus dépravés pour le film, son emprise sur la réalité glisse et il perd la capacité de distinguer le vortex équestre de la réalité.

Bien qu’il ne soit pas explicitement hanté, The Equestrian Vortex dégage la même mystique que les autres films perdus mentionnés. Stickland nous taquine avec la séquence de titres et le clip occasionnel, mais rarement assez pour analyser une intrigue significative. Cela contraste avec les propres films de Gilderoy, qui sont extrêmement drôles par rapport aux horreurs sordides de The Equestrian Vortex.

À bien des égards, Berberian Sound Studio est un film déroutant. L’intrigue n’est guère plus qu’une exploration d’un local. Ça serpente. Ça saute. Le public fait l’expérience de la descente de Gilderoy dans la folie. Nous sommes submergés par des transitions discordantes, un son de plus en plus écrasant et un italien sans sous-titres qui nous laisse du mal à suivre. C’est un film audacieux, mais les choix fonctionnent magistralement, et cela devient une expérience cinématographique complète.

Les amoureux de Giallo seront ravis de la présentation. Strickland évoque Bava et Argento tout en créant un style qui se sent unique. Il est particulièrement intéressant de revisiter le film après avoir vu In Fabric, car il a vraiment fait évoluer le style de son dernier film en quelque chose de nouveau, beau, tout à fait bizarre, mais pas totalement inconnu. Strickland est facilement l’un des réalisateurs d’horreur les plus intéressants qui travaillent aujourd’hui, et je suis ravi de voir ce qu’il fera ensuite.

Vidéodrome (David Cronenberg, Canada, 1983)

J’ai presque laissé Videodrome en dehors de cette liste, non pas parce qu’il ne mérite pas une place, mais parce que j’ai presque l’impression qu’il éclipse le reste de la liste. Je peux à peine exprimer à quel point j’aime ce film, qui retrace la descente de James Woods en tant que producteur de télévision UHF (Ultra High Frequency) Max Renn alors qu’il recherche un contenu de plus en plus extrême. Il trouve cela sous la forme de Videodrome, une station pirate qui diffuse des séquences de torture et de meurtre fétichistes aux masses ignorantes. Dans sa quête pour comprendre la vérité derrière Videodrome, Max devient partie à une conspiration massive contre toute l’humanité. Alors qu’il s’approche de la vérité, Max subit des changements physiques et que sa vie de rêve et d’éveil devient inséparable de la violence du Videodrome, son corps devient un conduit pour l’ingestion de médias.

J’espère que ceux qui lisent ceci connaissent déjà Cronenberg, mais pour ceux qui ne le sont pas, c’est un maître de “l’horreur vénérienne”. La majorité de ses films, y compris The Fly (1988,) Dead Ringers et Naked Lunch contiennent de lourds éléments d’horreur corporelle et de transformation physique. La perte de soi est un thème commun à beaucoup de ses films, et elle est absolument présente dans Videodrome. Dans ce film, le soi est consommé par la télévision et conduit au lavage de cerveau, à la déformation physique et à la mort éventuelle.

Dans les temps modernes, Videodrome se sent étrangement prémonitoire. Datant de la naissance même du cycle d’information de 24 heures, Videodrome prédit un monde où l’humanité est asservie à son insu par des médias qui contrôlent tout. Les personnes morales mènent des guerres fantômes via des sociétés écrans pour contrôler leurs téléspectateurs. Et, bien sûr, les téléspectateurs intrépides comme Max Renn recherchent avec voracité tout ce qui est à la pointe. (En passant, j’espère que vous appréciez cet article. Vous devriez certainement continuer à lire et regarder tous ces films.)

Tesis (alias Thesis, Alejandro Amenábar, Espagne, 1996)

Tesis vient d’Alejandro Amenábar, qui est probablement mieux connu pour son film Abre Los Ojos de 1997, qui a été refait en 2001 sous le nom de Vanilla Sky. Tesis suit Angela, étudiante à l’université, qui vient de commencer ses travaux sur son projet de thèse sur la violence audiovisuelle. Elle commence sa recherche par deux voies d’investigation. Elle demande à son professeur, Figueroa, s’il peut fouiller dans les archives de l’université des films jugés trop sanglants ou violents pour une consommation générale. Elle tend ensuite la main à Chema, un fan d’horreur résident de l’école, pour voir s’il peut lui montrer quelque chose de particulièrement pervers.

Alors qu’Angela et Chema regardent une supercoupe de mort, de chaos et de violence dans la vie réelle, Figueroa trouve une pièce cachée dans un coin sombre des archives chargées de cassettes VHS sans étiquette. Il glisse l’une des cassettes et la joue dans l’une des salles de projection de l’école. Le lendemain matin, Angela trouve Figueroa morte. Plutôt que de signaler le décès, elle vole la bande et la regarde finalement avec Chema. Ils réalisent que c’est un véritable film à priser et partent à la chasse pour trouver les malades qui l’ont fait. Ce qui s’ensuit est un coup monté tendu avec beaucoup de rebondissements.

Alors que l’enquête s’ensuit, le film fait des pauses pour rappeler aux personnages et au public l’absence de l’industrie cinématographique en Espagne. L’un des professeurs de l’université encourage les étudiants à «faire ce que veulent les gens». Bien qu’Angela soit extérieurement dégoûtée par les images violentes auxquelles elle est exposée, elle est toujours incapable de détourner le regard. Bien qu’elle qualifie l’obsession de Chema de répugnante horreur, elle ne peut pas éviter sa fascination. Bien qu’il utilise une métaphore hyperbolique, Tesis est un regard intéressant sur la fascination de l’humanité pour l’horreur. Chema est également une représentation étonnamment bonne d’un fan d’horreur. Il s’immerge dans le cinéma. Sa maison est drapée d’affiches, ses étagères bordées de bandes et il ne porte que des t-shirts d’horreur.

J’ai plus que quelques amis dont il me rappelle.

8 mm (Joel Schumacher, États-Unis, 1999)

8 mm semble être le moyen idéal pour boucler la boucle. Alors que Cigarette Burns concerne la recherche d’un film maudit par un homme, 8 mm concerne la recherche par Nicolas Cage d’un film à priser. Les configurations sont étonnamment similaires: chaque homme est engagé par un riche bienfaiteur. Dans le cas de 8 mm, cependant, Cage est embauché pour déterminer si un prétendu film à priser est réel. Pour ce faire, il fait équipe avec Joaquin Phoenix, qui joue un caissier de sex-shop courageux avec une garde-robe incroyable et une connaissance étonnamment approfondie de la pute.

Comme vous l’avez probablement deviné, cette enquête mène la paire sur des routes de plus en plus sombres. Ils trouvent un ventre d’Hollywood grotesque et alimenté par du porno qui se nourrit de stars montantes pour fournir du contenu dépravé à ceux qui peuvent se le permettre. 8 mm est un film étonnamment méchant. Le film à priser au centre de 8 mm est moche de manière appropriée, tout comme le film dans son ensemble. Lors de sa sortie, Roger Ebert a supposé qu’il aurait obtenu une note NC-17 s’il avait été publié par un studio indépendant, et à nouveau, c’est difficile à discuter. Je ne pense généralement pas à Joel Schumacher comme étant un réalisateur d’horreur, et même si le 8 mm pourrait être mieux classé comme un thriller ou un mystère du crime noir, c’est certainement un film horrible. Le script vient d’Andrew Kevin Walker, le scénariste derrière Se7en, et l’influence partagée est apparente.

Nicolas Cage a tendance à être une figure de division parmi les fans d’horreur (et les cinéphiles en général), mais je l’aime personnellement en tant qu’acteur. Sa récente montée dans le monde de l’horreur avec maman et papa, Mandy et Color Out of Space a été comme un rêve devenu réalité. Alors qu’il dessine la critique de ses plus belles performances, je pense que l’émotion brute qu’il évoque fonctionne parfaitement dans l’horreur. Ses réactions à la terreur peuvent sembler hors de propos parmi les performances d’acteur typiques, mais ses accès de mélodrame sanglotant-criant-frappant semblent souvent appropriés pour les situations incompréhensiblement horribles dans lesquelles il se trouve. Sa performance en 8 mm est relativement docile par rapport aux films ultérieurs, mais il s’inscrit également dans la renaissance de la cage de la fin des années 90 qui s’étend de Leaving Las Vegas (1995) à Bringing out the Dead (1999).

Le casting de soutien est également phénoménal. Joaquin Phoenix incarne Max California, qui enseigne à Cage les manières de lâcher. Il passe beaucoup de temps dans un pantalon en cuir et se présente à Cage en lui offrant une bonne affaire sur un vagin alimenté par batterie. D’autres personnages sont tout aussi colorés, y compris Peter Stormare dans le rôle de Dino Velvet, le plus louche des producteurs de porno fétiche. Nous avons également James Gandolfini en tant que scout scummy talent, et même Norman Reedus dans un rôle mineur, ce qui nous ramène à nouveau à Cigarette Burns.