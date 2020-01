[Images] “The Trapper” est le prochain ‘Slasher’ Dead by Daylight ‘à obtenir une statue de tueur de Gecco

Entreprise japonaise Gecco a débuté 2020 en sortant une statue de “The Wraith” du jeu slasher Dead by Daylight, et leur prochaine statue rend hommage à “The Trapper”.

La société décrit la statue premium à l’échelle 1/6 du maniaque du slasher du jeu:

«Les innombrables cicatrices sculptées à la main sur tout le corps musclé et massif sont une vision impressionnante et macabre. Sous la surface de la peau, des couches de muscle et de graisse sont clairement visibles et sculptées par des experts. Le visage à l’intérieur du masque, bien qu’il ne puisse pas être vu dans le jeu, est minutieusement recréé ici dans cette statue. Les yeux sont dotés d’une LED lumineuse rougeoyante dans l’obscurité. Et tout comme dans le jeu, comment les zones qu’il regarde sont allumées en rouge, la LED de cette statue peut être commutée en rouge pour créer la même atmosphère. »

“L’arme Bear Trap, dont le nom du tueur vient, a une fonction d’ouverture-fermeture comme un vrai piège. Arme sanglante Le Couperet, utilisé pour découper les survivants, est également finement sculpté. »

«La plateforme est réalisée à l’image de son terrain de chasse, le domaine MacMillan. Les déchets éparpillés autour de ses pieds et la tache de charbon et de goudron sur le sol recréent le paysage dévasté. »

Fabriquée en Polystone / Polyuréthane / ABS, la statue de 13,5 pouces de hauteur a été sculptée par Shinya Akao et peinte par Katsushige Akeyama. Il se vend 359,99 $, expédition juillet-août 2020.

Les distributeurs en Amérique du Nord incluent Ultra Toyko Connection, Diamond Comics Distributor et Sideshow Collectibles. Découvrez plus d’images sur le site Web de Gecco.