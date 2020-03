Imaginez que vous suiviez les forces de police du CDMX pendant 24 heures: c’est Metropolis

Pouvez-vous imaginer la gamme complète de personnalités qui passent par les contrôles de l’alcootest à Mexico chaque semaine? “Nooo flic, comment pensez-vous, je n’ai rien pris”; des citoyens disparus qui admettent immédiatement leur état, à ceux qui sont avocats (ou qui ont un oncle avocat, nous sommes tous), aux seigneurs et aux dames, à ceux qui prétendent être malades pour ne pas aller donner le Torito (ou que même ” Ils ont mis un membre de la famille à l’hôpital »), même ceux qui deviennent plus agressifs.

Le pèlerinage en l’honneur de la Vierge de Guadalupe, la marche de la fierté gay, le «allons à l’ange» quand le Mexique gagne ou à la fin de la ligue de football, l’alcootest chaque week-end; Tous ces éléments ont deux points communs: ils sont exécutés dans la même ville et exiger des forces de police et des ambulanciers paramédicaux qu’ils gardent le contrôle de la situation.

Imaginez que vous suiviez un jour la vie d’un policier au CDMX

Nous vivons dans l’une des plus grandes villes du monde et également l’une des plus peuplées, une ville où tout peut arriver. Non seulement l’insécurité est à jour, mais les milliards d’incidents qui font que la journée d’un policier est toujours différente. D’une tentative de vol, une arrestation, un ivrogne marchant dans la rue, un meurtre, l’alcootest, des marches ou des concerts de masse dans le Zocalo. Mexico ne se repose pas, pas plus que les forces de police.

Dans le style hollywoodien, la deuxième saison de Metropolis arrive. Avec une production de premier ordre, cette série continue au jour le jour de la police et des ambulanciers paramédicaux à Mexico, l’un des plus grands et des plus dangereux du monde.

Imaginez que votre tâche consiste à protéger l’intégrité et la vie d’une population au Mexique, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Metropolis a été créée en 2019 et cette année 2020 revient avec une deuxième saison pour tester ceux qui ont pour mission de prendre soin des citoyens du Mexique. Par exemple Vous souvenez-vous de la rencontre que la Marche Gay aurait avec les fans de Tri lors de la Coupe du monde 2018 en Russie? parce que toute la logistique derrière ce qui a été fait est exclusivement à Metropolis.

La série suit une force de police d’élite, des officiers responsables de l’alcootest et 30 unités complètes de la brigade de sauvetage et des urgences médicales, 24 heures par jour, emmenant les caméras sur le terrain pour documenter toute l’action.

La deuxième saison de cette série sera présentée ce mardi 17 mars à 21 h sur les écrans A&E. et pas seulement pour eux de piquer, nous pouvons vous dire que dans leurs épisodes, ils traitent découverte d’un centre de vente de stupéfiants clandestin, tentative de suicide, chauffeur de taxi ivre et un garçon perdu dans la collision des marches gays et les fans d’El Tri. Alors, qui met le pop-corn pour regarder le premier chapitre de la série?