Iman Shumpert a été cassé après le repêchage, les recrues regardées dépenser des millions

Iman Shumpert a été repêché en 2011, mais cette année-là, la NBA a fermé ses portes pour le lock-out. Alors qu’il jouait la sécurité financière, d’autres choix de draft ont contracté plusieurs millions de prêts.



Il y a neuf ans, Iman Shumpert est entré sur la scène de la NBA en tant que 17e choix du repêchage de la NBA. Le joueur de 20 ans à l’époque ne savait pas ce qui attendait sa carrière, en particulier parce que cette année-là, la ligue a mis fin au lock-out de la NBA. Alors que d’autres choix de repêchage savouraient la bonne nouvelle qu’ils étaient désormais des joueurs de basket-ball professionnels, Iman a déclaré à l’entraîneur des relations publiques pour Vlad TV que rien n’avait vraiment changé parce qu’il “était encore fauché”.

“Ils étaient comme,” Quelle est la première chose que vous avez achetée? ” Encore cassé “, se souvient Iman. Les gens lui demandaient s’il avait contracté un prêt parce qu’il était “bon pour ça”, mais l’agent libre a révélé qu’il avait des joueurs vétérans qui lui donnaient des conseils financiers. “J’ai été brisé toute ma vie”, a-t-il déclaré. “Je peux être brisé jusqu’à ce que [is] plus … j’étais déjà fauché. Je suis hétéro. Je me débrouillerai. J’ai juste travaillé tout le temps. “

Iman avait des gens comme Jaren Jackson, Tony Allen et Will Bynum qui restaient en contact avec lui dès que le lock-out était en place pour s’assurer qu’il ne prenait aucune décision imprudente. “[They were] en m’assurant que j’étais hétéro comme: “Ne prenez pas de gros prêt, ne tweetez pas”, “se souvient Iman.” Ils m’appelaient tous comme, “Je ne sais pas ce que font ces petits choix stupides ici . Tout le monde affiche des voitures. Ne fais pas ça sh * t. Se détendre.'”

Iman a également déclaré que ses mentors l’avaient aidé à obtenir des offres mineures pour la promotion d’événements ou de produits afin de gagner un peu d’argent jusqu’à la fin du lock-out. Il a dit qu’il avait survécu à l’université avec une subvention Pell de 12000 $, donc après avoir gagné 40000 $ en hébergeant ou en faisant la promotion, il savait qu’il pouvait en vivre en regardant d’autres recrues contracter des prêts de 2 millions de dollars avant même de faire rebondir une balle. Découvrez le clip d’Iman Shumpert de Vlad TV ci-dessous.

