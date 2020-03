Iman Shumpert et Teyana Taylor ont échangé des listes de partenaires sexuels de célébrités

Iman Shumpert et Teyana Taylor étaient honnêtes l’un avec l’autre lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois et ont échangé des listes de personnes célèbres avec lesquelles ils avaient couché par le passé.



Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Teyana Taylor aime son mari Iman Shumpert, mais son fondu haut a attiré son attention lors de leur première rencontre. L’agent libre de la NBA a parlé d’une myriade de sujets lors de sa longue interview avec Vlad TV, et dans un récent clip, il a parlé du développement de sa carrière de rap. Il a également abordé sa coiffure haut de gamme et a partagé des détails intimes sur la façon dont lui et sa femme, aujourd’hui, ont échangé des secrets au début de leur relation.

Brian Ach / Intermittent / .

“J’étais beaucoup plus agressif”, a admis Iman. “J’étais jeune. J’ai bougé d’une certaine manière et ce n’était pas encore pour elle. Nous n’étions pas dans l’alignement.” Il a également expliqué pourquoi il avait décidé de lui dire toutes les personnes avec qui il avait couché dans l’industrie. “Elle travaille dans un domaine de … Elle va devoir rencontrer ces gens”, a-t-il dit. “Ce n’était pas comme ça, j’ai donné une liste d’une fille dans le genre 3B. Ce n’était pas comme ça. C’était juste comme si nous allions à cet endroit et elle pourrait devoir se mêler à X, Y et Z . “

Pour Iman, il voulait s’assurer que Teyana n’était pas prise au dépourvu. “Je ne veux pas qu’une fille te regarde comme elle [had me first]. Je veux qu’elle soit au courant de ce qui se passe, donc si une fille lui donne quelque chose de trop intelligent ou de lisse, elle sait d’où ça vient et elle n’a pas à réagir. “Iman n’était pas la seule à donner des détails sur ses sexcapades, Teyana lui a également fait savoir avec qui elle avait joué. Feriez-vous de même avec votre partenaire? Regardez Iman Shumpert parler de sa femme Teyana Taylor vers la fin de la vidéo ci-dessous.

