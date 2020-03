Iman Shumpert fait l’éloge de LeBron James pour son QI de basket-ball de «superpuissance»

Iman Shumpert dit que c’est incroyable de voir comment LeBron James sait absolument tout sur tous les joueurs, entraîneurs et personnel de la NBA.



Aimez-le ou détestez-le, LeBron James a été salué comme l’un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps. Le natif d’Akron, Ohio est respecté sur et en dehors du terrain pour ses compétences en basket-ball, ses efforts philanthropiques, sa nature altruiste et bien sûr ses vidéos de Taco Tuesday. Son ancien coéquipier des Cleveland Cavaliers, Iman Shumpert, s’est assis avec Vlad TV pour discuter de ce que c’était que de jouer dans la peinture avec l’icône du basket-ball.

Shumpert a rappelé le déplacement des Knicks de New York vers les Cavaliers et l’union avec LeBron. “C’était bizarre”, a déclaré Shumpert au début. “Mais Bron a une caractéristique très authentique. C’est comme s’il devait partager ses connaissances en basket-ball. Ce pourrait être sa plus grande superpuissance, sa capacité à mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. C’est en fait un peu effrayant. Il peut expliquer ce match en avant et en arrière.” “

L’agent libre a ensuite qualifié le QI de basket-ball de LeBron d ‘«incroyable». Shumpert a déclaré que James connaissait le “playbook, savait où tout le monde était censé être, connaissait le playbook de l’entraîneur de l’autre équipe, le style de coaching, comment allait jouer son club de balle”. Il a ajouté qu’il est étonnant que LeBron James puisse connaître intimement les forces et les faiblesses de chaque joueur sur le terrain et comment leurs entraîneurs vont évoluer en raison de la passion, des compétences et du talent de Bron. “Donne-moi l’impression que je n’ai pas fait mes devoirs!” Regardez Iman Shumpert faire l’éloge de LeBron James ci-dessous et découvrez ce qu’il avait à dire sur le fait de jouer aux côtés de Carmelo Anthony.

