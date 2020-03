IMAX dévoile une nouvelle affiche pour «A Quiet Place: Part II» de John Krasinski

IMAX a publié une nouvelle affiche pour A Quiet Place: Part II de John Krasinski.

Co-écrit et réalisé par John Krasinski, A Quiet Place a transporté le public dans un monde post-apocalyptique dans lequel l’humanité doit rester silencieuse pour éviter de devenir la proie de créatures monstrueuses. Sorti du succès et du succès au box-office, il a fallu longtemps avant qu’une suite ne progresse avec John Krasinski de retour en tant qu’écrivain et réalisateur.

Maintenant, IMAX a publié son affiche exclusive pour A Quiet Place: Part II pour promouvoir l’expérience immersive que la société offre au public. L’affiche présente Evelyn Abbott d’Emily Blunt et ses trois enfants alors qu’ils avancent dans un monde dangereux.

Découvrez la nouvelle affiche IMAX ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de John Krasinski’s A Quiet Place: Part II:

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Écrit et réalisé par John Krasinski, A Quiet Place: Part II met en vedette Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe et Djimon Hounsou.

A Quiet Place: Part II sortira en salles le 20 mars 2020.

