IMDb TV obtient des droits exclusifs de diffusion gratuite sur des émissions plus anciennes, dont “Malcolm In The Middle”

Disney a annoncé un nouvel accord de streaming avec IMDb TV d’Amazon, pour autoriser les saisons complètes de 21 émissions de télévision plus anciennes, dont “Lost”, “Malcolm in the Middle”, “Desperate Housewives” et bien d’autres.

IMDb TV ajoutera bientôt d’autres émissions, dont «Revenge», «Private Practice» et «Lie to Me» le 1er mars, suivi de «Ally McBeal» le 1er avril. Avec toutes les saisons de “Lost” arrivant le 1er mai et “Malcolm in the Middle” arriveront à IMDb TV le 1er juin, qui seront tous deux exclusifs pour une diffusion gratuite sur IMDb TV.

Les 21 émissions seront disponibles à regarder gratuitement avec des publicités. Bien qu’il ne semble pas que ce soit une entente exclusive, car Hulu gardera également les émissions.

L’année dernière, lorsque Disney a annoncé Disney +, l’une des émissions clés à venir à Disney + était «Malcolm in the Middle», il est donc toujours possible que cette émission et d’autres puissent être ajoutées à Disney +. Mais il semble étrange qu’une émission précédemment annoncée pour Disney + soit disponible sur IMDb TV.

Voici la liste complète des spectacles inclus dans l’offre:

Boston Legal

Femmes au foyer désespérées

Les clairières

Graceland

L.A. Law

Légendes

Me mentir

Perdu

Malcolm au milieu

Ma soi-disant vie

Pratique privée

Vengeance

Roswell

Ailleurs

Terra Nova

Ugly Betty

L’unité

Col blanc

Sorcières de l’Est

IMDb TV est une chaîne vidéo en streaming gratuite et financée par la publicité disponible aux États-Unis sur l’application IMDb, le site Web IMDb via un ordinateur portable ou un ordinateur personnel, l’application Amazon Prime Video et les appareils Amazon Fire TV.

Bien qu’il puisse sembler étrange que Disney propose gratuitement des séries plus anciennes de ses émissions via IMDb TV, Amazon paiera Disney pour l’accès à ces émissions et il ne semble pas que l’accord empêche Disney d’offrir les émissions sur ses propres plateformes comme Disney +. ou Hulu. Et aide Disney à garder un peu d’argent de licence pour les anciens spectacles.

Allez-vous regarder l’une de ces émissions sur IMDb TV?

